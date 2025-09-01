TÜRKÇE ENGLISH
NÛÇE
Dîroka Weşanê: 1 Îlon 2025 11:38
 ~ Nûkirina Dawî: 1 Îlon 2025 11:40
1 xulek Xwendin

Îsraîlê aşkere kir ku Berdevkê Hamasê Ebû Ubeyde miriye

Wezîrê Parastinê yê Îsraîlê Katz, kuştina Ebu Ubeyde bi parvekirinek li ser platforma medyaya civakî Xê ragihand.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Wezîrê Parastina Îsraîlê Israel Katz diyar kir ku Berdevkê baskê leşkerî yê Hemasê Ebû Ubeyde di encama operasyonekê de hat kuştin.

Israel Katz eşkere kir ku Ebû Ubeyde di operasyoneke taybet de li Xezeyê de hatiye kuştin.

Wezîrê Parastinê yê Îsraîlê Israel Katz, diyar kir ku wan di êrişa duh de ya li ser bajarê Xezeyê, Berdevkê baskê leşkerî yê Hemasê (Berdevkê Tûgayên Îzedîn El Qesamê) Ebû Ubeyde kuştiye.

Wezîrê Parastinê her wiha gef xwar ku her ku ew êrişên xwe yên li ser Xezeyê zêde bikin, ew dê berdewam bin li ser hedefgirtina berpirsên payebilind ên Hemasê.

(EMK/AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
Hamas îsraîl Xeze
