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DÜNYA
Yayın Tarihi: 2 Aralık 2023 16:10
 ~ Son Güncelleme: 2 Aralık 2023 16:26
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İsrail’den Suriye’ye hava saldırısı: İki İran Devrim Muhafızı öldü

Suriye Savunma Bakanlığı, İsrail’in işgal altındaki Golan Tepeleri yönünden başkent Şam yakınlarındaki bazı noktaları hedef aldığını açıkladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/12/02/israilden-suriyeye-hava-saldirisi-iki-iran-devrim-muhafizi-oldu.jpg
Fotoğraf: Tesnim Haber Ajansı

Suriye’nin resmi haber ajansı SANA, İsrail savaş uçaklarının, başkent Şam yakınlarındaki bazı noktalara hava saldırıları düzenlediğini bildirdi.

Suriye Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, İsrail saldırılarının, bugün 01.35 sularında işgal altındaki Golan Tepeleri yönünden gerçekleştiği ve Suriye hava savunmasının füzelere karşılık verdiği belirtildi.

Haberde ayrıca, saldırının bazı maddi kayıplara yol açtığı kaydedildi.

İran: İki Devrim Muhafızı öldü

İran merkezli haber ajansı Tesnim’in aktardığına göre, İran Devrim Muhafızları Halkla İlişkiler Departmanı, İsrail saldırısında iki askeri görevlinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Açıklamada, “Suriye'deki İslami Direniş cephesinde danışmanlık görevi yapan” Muhammed Ali Ati Şurşe ve Panah Takizade adlı Devrim Muhafızları’nın öldüğü belirtildi.

Lübnan ve Suriye'yle gerilim

İsrail, Hamas öncülüğündeki Filistinli gruplara ‘tam destek’ veren İran, Suriye ve Hizbullah güçlerini 8 Ekim'den bu yana hedef alıyor.

Lübnan’ın güneyinde İsrail işgali altındaki Şebaa Çiftlikleri’nde Hizbullah ve İsrail ordusu arasında çıkan çatışmalarda ise 3 sivil ile 85 Hizbullah üyesi öldü. Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 6 İsrail askeri öldü.

Bu süreçte İsrail ile Suriye arasında da gerilim tırmandı. 10 Ekim’de yaşanan karşılıklı top atışlarının ardından, ekim ayı içerisinde Halep ve Şam havalimanlarını hedef alan birçok İsrail saldırı düzenlendi.

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(VC)

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ABD: Suriye'de İran Devrim Muhafızları'nı vurduk
9 Kasım 2023
/haber/abd-suriye-de-iran-devrim-muhafizlari-ni-vurduk-287624
Lübnan-Suriye-Irak hattında gerilim tırmanıyor
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/haber/lubnan-suriye-irak-hattinda-gerilim-tirmaniyor-287164
ABD, Suriye'de 'misilleme' yaptı: İran Devrim Muhafızları'nı vurdu
27 Ekim 2023
/haber/abd-suriye-de-misilleme-yapti-iran-devrim-muhafizlari-ni-vurdu-287032
İsrail, Şam ve Halep havalimanlarını yine vurdu
23 Ekim 2023
/haber/israil-sam-ve-halep-havalimanlarini-yine-vurdu-286769
Hizbullah'tan İsrail askeri noktalarına saldırı
8 Ekim 2023
/haber/hizbullah-tan-israil-askeri-noktalarina-saldiri-285991
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