İsrail’den Suriye’nin güneyine hava saldırıları

İsrail, dün (25 Şubat) gece saatlerinde Suriye’nin başkenti Şam, Dera ve Kuneytire vilayetlerinde bazı noktalara hava saldırısı düzenledi.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, İsrail’e ait savaş uçakları, Şam’ın Kisva bölgesi ile Dera’nın İzra bölgesini en az dört saldırıyla hedef aldı.

İsrail ordusu, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Suriye’nin güneyindeki askeri hedefler, komuta merkezleri ve silah depolarının vurulduğunu duyurdu.

Açıklamada, “Suriye’nin güneyindeki askeri varlıklar ve unsurlar, İsrail sivilleri için bir tehdit oluşturuyor. İsrail ordusu, vatandaşlarına yönelik her türlü tehdidi ortadan kaldırmak amacıyla operasyonlarını sürdürecektir” ifadelerine yer verildi.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz ise “Güney Suriye’nin, Güney Lübnan’a dönüşmesine izin vermeyeceğiz” dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise 23 Şubat’ta yaptığı açıklamada İsrail’in Suriye’nin güneyindeki işgalinin kalıcı olacağı mesajını yinelemişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 23 Şubat’ta yaptığı açıklamada, İsrail’in Suriye’nin güneyindeki işgalinin kalıcı olacağı mesajı vermiş ve “yeni Suriye ordusunun Şam’ın güneyine ilerlemesine izin vermeyeceklerini” söylemişti.

Netanyahu: Golan Tepeleri, sonsuza kadar İsrail'in ayrılmaz bir parçası olacak

Hamas’tan, İsrail’in Suriye’deki saldırılarına tepki

Filistin İslami Direniş Hareketi (Hamas), yaptığı yazılı açıklamada, İsrail’in Suriye’ye düzenlediği saldırılara tepki gösterdi.

Yaşananları Suriye’nin egemenliğini hedef alan bariz bir saldırı ve işgalci yapının Arap ülkelerinde “keyfine göre yürüttüğü kargaşa politikasının bir devamı” olarak nitelendiren Hamas, Arap ve Müslüman ülkeler ile Birleşmiş Milletlere (BM), İsrail’in artırarak işlediği suçlar karşısında sorumluluklarını üstlenmelerinin yanı sıra “işgal hükümetinin” bu uygulamalarının önünün alınması, bölge ülke ve halklarını hedef alan saldırılarına karşı koyulması için ciddi bir tutum takınması çağrısında bulundu.

Uluslararası toplum ve BM’den bu saldırıların kınanması, “işgal liderlerinin” tekrarlanan uluslararası hukuk ihlalleri nedeniyle “savaş suçluları” olarak sorgulanması istendi.

Heyet-i Tahrir'uş Şam (HTŞ) öncülüğündeki geçici fiili yönetim, 'Suriye Ulusal Diyalog Konferansı' sonrası yayımladığı sonuç bildirgesinde, İsrail’in Suriye topraklarına yönelik müdahalesini kınayarak, derhal ve koşulsuz olarak geri çekilmesini talep etti.

İsrail’in Suriye’ye yönelik saldırıları ve işgali Suriye’de 8 Aralık 2024’te Esad ailesinin 53 yıllık yönetimi ve Baas Partisi’nin 61 yıllık hâkimiyetinin sona ermesiyle eşzamanlı olarak İsrail ordusunun ülkeye yönelik saldırıları yoğunlaştı. İsrail ordusu, hava saldırıları ile Suriye ordusundan kalan askeri altyapı ve imkânları imha ederek, Suriye topraklarında yer alan Golan Tepeleri’ndeki işgalini genişletti. İsrail ordusu, sık sık 8 Aralık sonrası işgalini genişlettiği Dera ve Kuneytire illeri kırsalında, sivil yerleşimi tahrip ederek kontrol noktaları kuruyor.

(VC)