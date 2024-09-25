İsrail’den Lübnan’ın güneyindekilere “evlerinize dönmeyin” uyarısı

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, dosya medya hesabından yaptığı açıklamada, Lübnan’ın güney bölgelerinden İsrail saldırıları nedeniyle göç etmek zorunda kalanlara seslendi.

Lübnan’da can güvenlikleri için evlerini terk etmek zorunda kalan tüm köylerin sakinlerine hitap eden Adraee, "İsrail ordusunun saldırıları devam ediyor. Can güvenliğiniz için ikinci bir duyuruya kadar evlerinize dönmeyin” dedi.

İsrail’in başkenti Tel Aviv’de sirenlerin çaldığına işaret eden Adraee, Lübnan’dan fırlatılan bir füzenin hava savunma sistemleri tarafından imha edildiğini aktardı.

İsrail ordusu, 23 Eylül sabah saatlerinden itibaren Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi. Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırılarda 50'si çocuk, 95'i kadın 558 kişinin öldüğünü, 1835 kişinin de yaralandığını açıkladı. Ülkenin güney bölgelerinden başkent Beyrut ve kuzeyine göç dalgası devam ediyor.

27 bin kişi sığınma merkezlerine yerleştirildi Lübnan Ulusal Felaketleri Yönetme Komitesinin koordinasyonundan sorumlu Bakan Nasır Yasin, ülkenin güney bölgeleri ile başkent Beyrut'un Dahiye bölgesinin yıkıcı saldırılara maruz kaldığını açıkladı. İsrail'in saldırıları nedeniyle on binlerce kişinin daha güvenli bölgelere göç ettiğini vurgulayan Yasin, sivillerin sığınmak amacıyla Beyrut, Cebeli Lübnan, Aley, eş-Şuf, Batı Bekaa, Zahle, Akkar ve Trablusşam bölgelerine göç ettiğinin altını çizdi. Önceki gün öğleden itibaren başlayan yoğun saldırılar üzerine halkın bombalar altında evlerini terk etmeye başladığına işaret eden Yasin, bunun üzerine hükümet olarak yerinden edilen insanların konaklaması ve temel ihtiyaçları için çalışmalara başladıklarını söyledi. Lübnan'da sığınma merkezi olarak kullanılan okul sayısının 252'ye ulaştığını kaydeden Yasin, "Güneyden ve Bekaa bölgesinden sığınma merkezlerine ulaşanların sayısı 27 bine ulaştı" dedi. Sığınma merkezlerinde insanların temel ihtiyaçlarından olan yatak sayısının yetersiz olduğunu ve bunun temini için ülkedeki üreticilerle koordinasyon sağlamaya çalıştıklarını aktaran Yasin, acil yardımlar için de dost ve kardeş ülkelerle iletişim kurduklarını aktardı.

(AS)