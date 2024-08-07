İsrail’den Lübnan’a hava saldırısı: 2 ölü
İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in düzenlediği hava saldırısına dair açıklama yaptı.
İsrail ordusunun Odeysa ve Rab Talatin beldesi arasındaki Haydari Vadisi'nde bir motosikleti hedef aldığını aktaran Sağlık Bakanlığı, saldırıda 2 kişinin öldüğünü, 6 kişinin yaralandığını duyurdu.
Hizbullah’ın, dün İsrail'in kuzeyindeki Akka ve Nehariya arasında "askeri üs olduğu" ifade edilen bir noktaya düzenlediği insansız hava aracı saldırısında (İHA) iki kişi hayatını kaybetti.
(AS)
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