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DÜNYA
Yayın Tarihi: 7 Ağustos 2024 15:33
 ~ Son Güncelleme: 7 Ağustos 2024 15:35
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İsrail’den Lübnan’a hava saldırısı: 2 ölü

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Lübnan'ın güneyindeki yerleşimin, uzaktan çekilmiş görüntüsü
Fotoğraf: AA

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in düzenlediği hava saldırısına dair açıklama yaptı.

İsrail ordusunun Odeysa ve Rab Talatin beldesi arasındaki Haydari Vadisi'nde bir motosikleti hedef aldığını aktaran Sağlık Bakanlığı, saldırıda 2 kişinin öldüğünü, 6 kişinin yaralandığını duyurdu.

Hizbullah’ın, dün İsrail'in kuzeyindeki Akka ve Nehariya arasında "askeri üs olduğu" ifade edilen bir noktaya düzenlediği insansız hava aracı saldırısında (İHA) iki kişi hayatını kaybetti.

(AS)

lübnan Hizbullah İsrail Filistin-İsrail Savaşı
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