İsrail’den Hanzala gemisine baskın: “Açık bir deniz korsanlığı”

İsrail saldırısı ve ablukası altındaki Gazze Şeridi’ne insani yardım ulaştırma amacındaki Özgürlük Filosu Koalisyonunun (Freedom Flotilla Coalition-FFC) “Hanzala” gemisinde bulunan Fransız Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi Emma Fourreau, X hesabından gece 23.18’de yaptığı paylaşımda, “İsrail ordusu burada. Yakında görüşürüz. Soykırıma son verin,” diyerek gemiye müdahalenin başladığını duyurdu.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, FFC’nin Hanzala gemisinin takibi için başlattığı Youtube canlı yayınında, İsrail askerlerinin güverteye çıktığı ve gemideki yolcuların ellerini havaya kaldırdığı görüldü.

Özgürlük Filosu Koalisyonu Whatsapp kanalından yapılan açıklamada ise İsrail askerlerinin güvenlik kameralarını indirdiği belirtildi.

Israeli forces illegally boarded ‘Handala’ in international waters, abducting 21 unarmed civilians.

Demand your government end its complicity in Israeli war crimes, ensure the unhindered delivery of humanitarian aid, and call for the immediate release of all crew members. pic.twitter.com/PSGDSPWznG — Freedom Flotilla Coalition (@GazaFFlotilla) July 27, 2025

FFC, öğle saatlerinde yaptığı yazılı açıklamada, “Yasa dışı olarak kaçırılmalarının ardından Hanzala’nın sivil mürettebatı Aşdod Limanı’na ulaştı,” ifadesini kullandı.

Hanzala gemisinde bulunan 21 aktivistin İsrail güçleri tarafından uluslararası sularda yasa dışı şekilde kaçırıldığı vurgulanan açıklamada, İsrailli hak örgütü “Adalah”ın temsilci ve avukatlarının Aşdod Limanı’nda aktivistlerle görüşme izni beklediği belirtildi.

İsrail’in avukatlara henüz aktivistlerle görüşme izni vermediği kaydedildi.

Aktivistlerden İsrail’e baskı yapılması çağrısı

İsrail’in uluslararası sularda müdahale ettiği Hanzala gemisinde alıkonulan aktivistler, serbest bırakılmaları için ülkelerine baskı yapılması çağrısında bulundu.

FFC, Hanzala gemisinde bulunan aktivistlerin önceden çekilmiş video mesajlarını tüm sosyal medya hesaplarından​​​​​​​ paylaştı.

Aktivistler, hangi ülkenin vatandaşı olduklarını belirttikten sonra “Eğer bu videoyu izliyorsanız, denizde yolumun kesildiğini ve Filistinlilere soykırım uygulayan İsrail güçleri tarafından kaçırıldığımı bilmelisiniz,” ifadesini kullandı.

Arkadaşlarına, ailelerine ve tüm dünyaya seslenen aktivistler, mümkün olan en kısa sürede serbest bırakılmaları için hükümetlerine baskı yapılması çağrısında bulundu.

“İmdat. Hanzala gemisinin mürettebatı İsrail güçleri tarafından kaçırıldı,” notuyla yapılan paylaşımlarda her aktivistin vatandaşı olduğu ülkenin dışişleri bakanlığı ve bakanının e-posta adresi ile sosyal medya hesapları paylaşıldı.

Hanzala gemisinin 21 yolcusu: Ange Sahuquet (Fransa/Aktivist ve mühendis), Antonio La Picirella (İtalya/Aktivist), Antonio Mazzeo (İtalya/Öğretmen, aktivist ve gazeteci), Bob Suberi (ABD/Aktivist), Braedon Peluso (ABD/Denizci ve aktivist), Chloe Fiona Ludden (İngiltere ve Fransa/Eski BM çalışanı ve bilim insanı), Christian Smalls (ABD/Amazon İşçi Sendikası’nın kurucusu), Emma Fourreau (Fransa ve İsveç/Fransız Avrupa Parlamentosu üyesi), Frank Romano (ABD ve Fransa/Akademisyen ve aktivist), Gabrielle Cathala (Fransa/Siyasetçi), Hatem Aouini (Tunus/Uluslararası aktivist), Huwaida Arraf (ABD/İnsan hakları avukatı ve sosyal adalet aktivisti), Jacob Berger (ABD/Aktör ve içerik üreticisi), Justine Kempf (Fransa/Eski “Sınır Tanımayan Doktorlar” üyesi), Mohamed El Bakkali (Fas/Gazeteci), Robert Martin (Avustralya/Aktivist), Santiago Gonzalez Vallejo (İspanya/”Arap Davası ile Dayanışma Komitesi” eş kurucusu), Tania (Tan) Safi (Avustralya/Belgesel yapımcısı), Vigdis Bjorvand (Norveç/Aktivist), Waad Al Musa (ABD ve Irak/Gazeteci), Sergio Toribio (İspanya/Mühendis ve çevre aktivisti)

Tel Aviv’den açıklama

İsrail Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, İsrail donanmasının Hanzala gemisine el koyduğu belirtildi.

Gazze’ye insani yardım götürmek için yola çıkan geminin “İsrail karasularına yasa dışı şekilde girmesinin engellendiği” ifade edilen açıklamada, Hanzala’nın kıyıya çekildiği aktarıldı.

Açıklamada, Gazze’ye yönelik uygulanan ve büyük bir insanlık felaketine yol açan ablukayı ihlal etmeye yönelik girişimlerin tehlikeli ve yasa dışı olduğu iddia edildi.

*Hanzala gemisinin rotası ve durdurulduğu yer, harita üzerinde kırmızı çizgiyle gösteriliyor. (Kaynak: freedomflotilla.org/ffc-tracker)

“Açık bir saldırı ve hukuk dışı bir eylem”

Gazze Şeridi’ndeki Filistin hükümeti, gemideki gönüllülerin can güvenliğinden İsrail’in sorumlu olduğu vurguladı; uluslararası toplum, Birleşmiş Milletler ve insan hakları kuruluşları, insani yardım gemilerine koruma sağlamak için acilen harekete geçilmesi çağrısında bulundu.

Açıklamada, “İsrail işgal güçlerinin uluslararası sularda insani yardım göreviyle Gazze'ye doğru yola çıkan Hanzala gemisine düzenlediği baskını en güçlü şekilde kınıyoruz. Bu açık bir saldırı ve hukuk dışı bir eylemdir,” ifadeleri yer aldı.

Hanzala gemisi Hanzala gemisi, İtalya’nın Syracusa Limanı’ndan 13 Temmuz’da hareket etmiş ancak teknik bazı ihtiyaçların giderilmesi için 15 Temmuz’dan 20 Temmuz’a kadar Gallipoli Limanı’nda son hazırlıkları tamamlamıştı. İsrail’in uyguladığı abluka nedeniyle açlıktan ölümler gerçekleşmeye başladığı Gazze’ye yardım götürmek için 20 Temmuz’da yola çıkan gemide 21 aktivistin bulunduğu bilgisi verilmişti.

(VC)