İsrail’den Hanzala gemisine baskın: “Açık bir deniz korsanlığı”

İsrail saldırısı ve ablukası altındaki Gazze Şeridi’ne insani yardım ulaştırma amacındaki Özgürlük Filosu Koalisyonunun (Freedom Flotilla Coalition-FFC) “Hanzala” gemisinde bulunan Fransız Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi Emma Fourreau, X hesabından gece 23.18’de yaptığı paylaşımda, “İsrail ordusu burada. Yakında görüşürüz. Soykırıma son verin,” diyerek gemiye müdahalenin başladığını duyurdu.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, FFC’nin Hanzala gemisinin takibi için başlattığı Youtube canlı yayınında, İsrail askerlerinin güverteye çıktığı ve gemideki yolcuların ellerini havaya kaldırdığı görüldü.

Özgürlük Filosu Koalisyonu Whatsapp kanalından yapılan açıklamada ise İsrail askerlerinin güvenlik kameralarını indirdiği belirtildi.

Israeli forces illegally boarded ‘Handala’ in international waters, abducting 21 unarmed civilians.

