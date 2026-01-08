İsrail’den Halep açıklaması: Uluslararası toplum, IŞİD’le mücadele eden Kürtlere karşı borçlu

İsrail ile Suriye arasında 6 Ocak’ta imzalanan ortak mutabakatın ardından Halep’teki Kürt mahallelerinde artan saldırılara ilişkin İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa’ar, açıklama yaptı.

Sa’ar’ın, bugün sosyal medya hesabından (X) yaptığı açıklama şöyle:

“Suriye rejimi güçlerinin Halep’teki Kürt azınlığa yönelik saldırıları ciddi ve tehlikeli bir boyut taşıyor. Uluslararası toplum, özellikle Batı, IŞİD’e karşı cesur ve başarılı bir mücadele veren Kürtlere karşı bir onur borçludur.

“Suriye’deki farklı azınlıklara yönelik sistematik ve öldürücü baskılar, ‘yeni bir Suriye’ vaatleriyle çelişiyor. Uluslararası toplumun sessiz kalması, rejimin şiddetinin daha da tırmanmasına yol açacaktır.”

Şam yönetimi, Halep’teki Kürt mahallelerini ‘askeri hedef’ ilan etti

Mutabakatın içeriği İsrail Başbakanlık Ofisi’nden aynı gün (6 Ocak) yapılan yazılı açıklamaya göre de İsrail ve Suriye arasındaki siyasi diyalog ABD’nin destek ve girişimiyle birkaç ay aradan sonra yeniden başladı. İsrail ve Suriye arasında mutabakat sağlanan maddeler şöyle: Taraflar, iki ülke için kalıcı güvenlik ve istikrar düzenlemeleri sağlama taahhütlerini yeniden teyit etmiştir.

Her iki taraf, istihbarat paylaşımı, askerî gerilimi azaltma, diplomatik temaslar ve ticari fırsatlar konularında ABD denetiminde sürekli koordinasyonu kolaylaştıracak ortak bir iletişim mekanizması kurma kararı almıştır.

Bu mekanizma, ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkları hızla çözmek ve yanlış anlamaların önüne geçmek için bir platform işlevi görecektir.

