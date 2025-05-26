İsrail’den Gazze’deki bir okula hava saldırısı: Onlarca kişi hayatını kaybetti

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi’nin kuzeyinde yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı bir okula düzenlediği hava saldırısında onlarca kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı bildirildi.

Anadolu Ajansı’nın Al-Aqsa TV ve Filistin kaynaklarına dayandırdığı habere göre, İsrail ordusu şafak vakti Gazze kentinin ed-Durc Mahallesi’ndeki Fehmi el-Cercavi Okulu’nu hedef aldı.

Kaynaklar, İsrail güçlerinin okulda kalan yerinden edilmiş sivillere yönelik “korkunç bir katliam” gerçekleştirdiğini belirtti.

Saldırı sonucu en az 25 kişi hayatını kaybederken, okul çevresinde kurulan çadırlarda çıkan yangınlar nedeniyle çok sayıda kişi yaralandı.

Haberde, saldırı sonrasında bölgede yanarak kömürleşmiş bedenlerin bulunduğu belirtildi. Sosyal medyada yer alan görüntülerde ise çok sayıda çocuğun hayatını kaybettiği ve yaralandığı, bazılarının ise alevlerden kaçmaya çalıştığı görüldü.

İsrail ordusu ve iç istihbarat teşkilatı Şin Bet, herhangi bir kanıt sunmaksızın, hava saldırısına hedef olan okulun Hamas ve İslami Cihad’ın “komuta ve kontrol merkezi” olduğunu iddia etti.

El-Cezire’nin haberine göre, ortak açıklamada, yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı okulun “teröristler tarafından İsrailli sivillere ve [ordu] birliklerine yönelik saldırılar planlamak ve istihbarat toplamak amacıyla kullanıldığı” ifade edildi.

Açıklamada, “sivillerin zarar görmesini önlemek için çok sayıda önlem alındığı” da öne sürüldü.

Gazze’nin kuzeyinde 19 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Cibaliye el-Beled bölgesindeki bir eve hava saldırısı düzenledi.

Anadolu Ajansı’nın sağlık kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Cibaliya el-Belede bölgesindeki saldırının hedefi olan evin Abdurabbuh ailesine ait olduğunu ve enkazında 19 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını belirtti.

Görgü tanıkları, evin birkaç katlı olduğunu ve onlarca yerinden edilmiş Filistinliye barınma imkânı sağladığını, saldırı sonucu tamamen yıkıldığını bildirdi.

Gazze'de ölüleri saymak: Zor ama gerekli

Gazze’de ‘kalıcı işgal’ harekatı İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde 19 Ocak’ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı. İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 3 bin 785 Filistinli hayatını kaybetti, 10 bin 756 kişi yaralandı. İsrail’in Gazze Şeridi’ne 7 Ekim 2023’ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 53 bin 939’a, yaralıların sayısı da 122 bin 797’ye yükseldi. İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi’nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu. Plana göre İsrail ordusu, Gazze Şeridi’ni kalıcı olarak işgal edecek, Filistinliler Gazze’nin güneyindeki “toplama kamplarına” sürülecek. İsrail, burada toplama kamplarındaki Filistinlilere “hayatta kalacakları” kadar insani yardım verecek. İsrailli bakanlar, Gazze Şeridi’nde sağlam kalan her şeyi yıkacaklarını ve Filistinlileri önce güneye, oradan da başka ülkelere sürmeyi planladıklarını açıkladı. 2023 Filistin-İsrail Savaşı

(VC)