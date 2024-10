İsrail’den Gazze’de gazetecilere yönelik saldırılar: Bir ölü, iki yaralı

Gazze Şeridi’nin kuzeyini boşaltmak için saldırılarını artıran İsrail ordusu, dün (9 Ekim) Cibaliya bölgesinde haber takibi yapan gazetecileri hedef aldı.

Hamas’ın yayın organı El-Aksa televizyonunun haberine göre, İsrail savaş uçakları Cibaliya’daki Ebu Şerh kavşağında haber takibi yapan televizyon ekibine füze saldırısı düzenledi.

Saldırıda El-Aksa televizyonu kameramanı ve foto muhabiri Muhammed et-Tanani hayatını kaybetti, muhabir Tamir Lebed de yaralandı. Haberde ayrıca, İsrail askerlerinin ambulansların bölgeye ulaşmasına izin vermediği ifade edildi.

Cibaliya Mülteci Kampı’nda haber takibi yapan Al Jazeera kameramanı Fadi el-Vahidi ise İsrail ordusunun açtığı ateş sonucu yaralandı.

Filistinli gazeteci Hüsam Şebat, El-Vahidi’nin keskin nişancı ateşiyle vurulduğunu açıkladı.

Video: Fadi el-Vahidi’nin vurulmasının ardından, İsrail askerlerinin ateş açmaya devam etmesi nedeniyle meslektaşları bir süre yanına yaklaşamadı.

The moment the Palestinian journalist Fadi Alwhidi was shot by an Israeli sniper in the north of Gaza. pic.twitter.com/sH3537byPC