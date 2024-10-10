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Yayın Tarihi: 10 Ekim 2024 10:30
 ~ Son Güncelleme: 10 Ekim 2024 11:03
2 dk Okuma

İsrail’den Gazze’de gazetecilere yönelik saldırılar: Bir ölü, iki yaralı

Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Cibaliya’ya düzenlenen hava saldırısında El-Aksa televizyonu kameramanı Muhammed et-Tanani hayatını kaybederken, muhabir Tamir Lebed yaralandı. Al Jazeera kameramanı Fadi el-Vahidi ise keskin nişancı ateşiyle yaralandı.

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
İsrail’den Gazze’de gazetecilere yönelik saldırılar: Bir ölü, iki yaralı
*Filistinli gazeteci Muhammed et-Tanani (Fotoğraf: Facebook)

Gazze Şeridi’nin kuzeyini boşaltmak için saldırılarını artıran İsrail ordusu, dün (9 Ekim) Cibaliya bölgesinde haber takibi yapan gazetecileri hedef aldı.

Hamas’ın yayın organı El-Aksa televizyonunun haberine göre, İsrail savaş uçakları Cibaliya’daki Ebu Şerh kavşağında haber takibi yapan televizyon ekibine füze saldırısı düzenledi.

Saldırıda El-Aksa televizyonu kameramanı ve foto muhabiri Muhammed et-Tanani hayatını kaybetti, muhabir Tamir Lebed de yaralandı. Haberde ayrıca, İsrail askerlerinin ambulansların bölgeye ulaşmasına izin vermediği ifade edildi.

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Al Jazeera kameramanı vuruldu

Cibaliya Mülteci Kampı’nda haber takibi yapan Al Jazeera kameramanı Fadi el-Vahidi ise İsrail ordusunun açtığı ateş sonucu yaralandı.

Filistinli gazeteci Hüsam Şebat, El-Vahidi’nin keskin nişancı ateşiyle vurulduğunu açıkladı.

Video: Fadi el-Vahidi’nin vurulmasının ardından, İsrail askerlerinin ateş açmaya devam etmesi nedeniyle meslektaşları bir süre yanına yaklaşamadı.

Al Jazeera muhabiri Enes eş-Şerif, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Al Jazeera ekibine ateş açıldı ve kameraman Fadi el-Vahidi boynundan vurularak yaralandı” dedi.

Hastaneye kaldırılan El-Vahidi’nin durumunun kritik olduğu bildirildi.

Fotoğraf: Anadolu Ajansı

176 Filistinli gazeteci öldürüldü

Gazze’deki Hükümet Medya Ofisi, Muhammed et-Tanani ile birlikte Gazze Şeridi’nde 7 Ekim 2023’ten bu yana İsrail saldırılarında öldürülen gazeteci sayısının 176’ya yükseldiğini duyurdu.

Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre, Gazze hükümeti, uluslararası topluma ve medyayla ilgili uluslararası kuruluşlara çağrı yaparak, “Filistinli gazetecileri öldürmeyi bırakması için İsrail’e caydırıcı yaptırımlar uygulanmalı ve işlediği suçlar nedeniyle uluslararası mahkemelerde yargılanması için harekete geçilmelidir” dedi.

Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ), Gazze Şeridi’nde hayatını kaybeden Filistinli gazetecilerden 123’ünün kimliğini teyit edip belgeledi.

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(VC)

Haber Yeri
İstanbul
Filistin-İsrail Savaşı filistinli gazeteciler israil ordusu Gazze Şeridi
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