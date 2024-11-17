İsrail’den Gazze'nin kuzey ve orta kesimine saldırılar: En az 96 ölü

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 408’inci gününde devam ediyor.

Gazze'deki Filistinli yetkililer, İsrail ordusunun Gazze'nin kuzey ve orta kesiminde düzenlediği 6 saldırıda ilk belirlemelere göre 96 kişinin hayatını kaybettiğini, 60 kişinin yaralandığını açıkladı.

Birleşmiş Milletler’e göre, İsrail ordusu, Kuzey Gazze’deki en az 400 bin Filistinliyi zorla yerinden etmeye çalışıyor ve bu, fiilen etnik temizlik anlamına geliyor.

Anadolu Ajansı’nın görgü tanıklarına dayandırdığı habere göre, İsrail ordusu Meşru Beyt Lahiya bölgesinde zorla yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı 5 katlı bir binayı vurdu. Yaklaşık 70 kişinin barındığı belirtilen bina yerle bir oldu. Saldırıda ilk belirlemelere göre 50 Filistinli hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.

İsrail'in aynı bölgede yine saldırılardan kaçanların sığındığı bir evi hedef alması sonucu 15 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Beyt Lahiya'da başka bir eve İsrail'in düzenlediği saldırıda da 2 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail'in bölgeyi bombalamaya devam etmesi ve kuşatması nedeniyle sağlık ve sivil savunma ekiplerinin kurtarma çalışmalarını yapamadığı ifade edildi.

Kuzey Gazze’de neler oluyor?

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun, orta kesimde yer alan Nusayrat ve Bureyc mülteci kamplarına da iki saldırı gerçekleştirdiği aktarıldı. Saldırılarda 24 Filistinlinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

İsrail saldırılarında en az 15 kişinin kayıp olduğu, 60 kişinin de yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi:

"İsrail ordusu, hedef aldığı ev ve binalarda yerlerinden edilmiş onlarca sivilin bulunduğunu; çoğunun kadın ve çocuk olduğunu biliyordu. Bu kişiler, kendi yaşadığı mahallelerinden sürüldüler ve onları uçaklardan atılan tonlarca füze takip etti."

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(VC)