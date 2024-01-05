İsrail’den Filistinliler için “sürgün planı”

Hamas, Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası insan hakları örgütlerine, "İsrail'in yüzlerce Filistinliyi işgal altındaki Doğu Kudüs'ten zorla sürmesini engelleme" çağrısı yaptı.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, BM ve uluslararası insan hakları örgütlerinin, İsrail'in, "Doğu Kudüs'te ve 1948'de işgal edilen topraklarda yaşayan yüzlerce Filistinlinin, evlerinden ve beldelerinden zorla sürülmesini" öngören ırkçı kararını uygulamasını engellemesi gerektiği belirtildi.

BM: Filistinlilerin zorla yerinden edilmesi insanlık suçu

Bu adımın "Filistinlilerin zorla sürülerek kendi topraklarından tasfiyesine yönelik bir planın uygulanması" olduğu ifade edilen açıklamada, İsrail'in etnik temizlik suçu işlemesini önlemek ve yöneticilerini halka, toprağa ve kutsal mekanlara karşı devam eden suçlarından sorumlu tutmak için önlemler alınması çağrısında bulunuldu.

Batı Şeria’ya sürgün

İsrail ordu radyosunun haberinde, Tel Aviv yönetiminin, Şubat 2023'te çıkarılan vatandaşlık kanununda yapılan düzenlemenin ardından İsrail vatandaşı yüzlerce Arap ile Doğu Kudüs'te "daimi ikamet" statüsüne sahip Filistinlileri, Batı Şeria'ya sürmeye hazırlandığı öne sürülmüştü.

Haberde, Terörizme Karşı Ekonomik Savaş Otoritesi'nin, İsrail ordusu ve İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet'in (Şabak) desteğiyle, Filistin yönetiminin serbest bırakılan Filistinli tutuklulara aktardığı parayla ilgili bir istihbarat raporu hazırladığı belirtildi.

Raporun, Şubat 2023'te çıkarılan ve Filistin yönetiminden mali destek alanların vatandaşlıktan çıkarılmasını öngören kanunun uygulanması için hazırlandığı ifade edildi.

İlk etapta 18 kişinin sınır dışı edilmesinin beklendiği, bunun için kararın, İçişleri Bakanı'nın imzası ile Adalet Bakanı'nın onayından geçmesi gerektiği, sürülecek kişilerin ise kararı mahkemeye götürmek için yalnızca bir haftalarının bulunduğu kaydedildi.

İsrail Meclisi, 15 Şubat 2023'te, terör suçlamasıyla tutuklanan İsrail vatandaşı Filistinlilerin, eylemlerine destek olarak Filistin yönetiminden para almaları durumunda vatandaşlıklarının iptal edilmesine imkan tanıyan yasa tasarısını onaylamıştı.

Gazze’de “şartlı yönetim” izni

İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant, "İsrail'e düşman olmamaları ve aleyhte faaliyette bulunmamaları" şartıyla Gazze'yi Filistinlilerin yöneteceğini öngören bir görüş bildirdi.

AA’nın İsrail devlet televizyonu KAN'dan aktardığına göre, Galant, İsrail'in, saldırıların ardından Gazze'nin yönetimiyle ilgili görüşlerini açıkladı.

"İsrail, savaşın ertesi günü Gazze'nin sivil kontrolünü ele geçirmeyecek. İsrail'in Gazze'de sivil varlığı olmayacak. Gazze'de sorumluluğu üstlenecek kişiler, İsrail devletine düşman olmamaları ve aleyhinde çalışmamaları şartıyla Filistinliler olacaktır" diyen Galant, Hamas dışında herhangi bir grubun yönetim adayı olacağını dile getirdi.

Galant, savaş sonrası döneme ilişkin görüşünün, "Hamas'ın Gazze'de kontrolü sağlamaması ve İsrail vatandaşları için bir güvenlik tehdidi oluşturmaması, İsrail'in Gazze'de askeri faaliyet özgürlüğünü muhafaza etmesi ve Gazze'de İsrail askeri güçlerine herhangi bir kısıtlama getirilmemesi" şeklinde 3 güvenlik ilkesini içerdiğini kaydetti.

Mısır'ın, Gazze'de savaş sonrası dönem için başka rol oynayacağını belirten Galant, ABD liderliğinde, Avrupalılar ve diğer bölge ülkeleriyle ortaklaşa oluşturulacak bir komitenin, Gazze'nin imarından sorumlu olacağını aktardı.

İsrail ordusunda “Gazze planı”

KAN, İsrail Savaş Kabinesi üyelerinden üst düzey bir yetkilinin, Galant'ın açıklamalarıyla ilgili değerlendirmesine de yer verdi.

Buna göre ismi verilmeyen üst düzey yetkili, savunma bakanının konuyla ilgili basına yaptığı açıklamanın, bir öneriden başka bir şey olmadığını, bu konuyla ilgili kararların medya aracılığıyla değil, siyaset ve güvenlik işlerinden sorumlu kabinede alınacağını belirtti.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(AS)