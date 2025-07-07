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DÜNYA
Yayın Tarihi: 7 Temmuz 2025 16:45
 ~ Son Güncelleme: 7 Temmuz 2025 16:47
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İsrail’den Batı Şeria’da altı ayda 11 bin 200 saldırı

İsrail ordusu ile İsrailli yasa dışı yerleşimcilerin, işgal altındaki Batı Şeria’da 2025’in ilk 6 ayında en az 11 bin 200 saldırı gerçekleştirdiği belirtildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
İsrail’den Batı Şeria’da altı ayda 11 bin 200 saldırı
*İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim Mülteci Kampı'nda bir Filistinliyi gözaltına alan İsrail askerleri, 6 Temmuz 2025. (Fotoğraf: AA)

Ramallah merkezli Ayrım Duvarı ve Yerleşim Birimleriyle Mücadele Komisyonu, işgal altındaki Batı Şeria’da bu yılın ilk altı ayında gerçekleştirilen saldırılara ilişkin açıklama yaptı.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, Komisyon Başkanı Mueyyid Şaban, düzenlediği basın toplantısında, İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Batı Şeria’da 2025’in ilk yarısında 11 bin 200’den fazla saldırı gerçekleştirdiğini söyledi.

Şaban, bu saldırılar kapsamında Filistin topraklarında İsraillilerin yayılması ve Filistinlileri zorla yerinden etme, saha infazı, arazileri tahrip etme; buldozerle yıkma, ağaçları sökme, mallara el koyma, Filistin topraklarını bölmek için bölgede bariyer inşa etme; yolları kapatma eylemleri gerçekleştirildiğini aktardı.

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Tel Aviv’in Filistin topraklarına saldırı düzenlemek için son 6 ayda “zamanla yarıştığını” dile getiren Şaban, şöyle devam etti:

“İsrail sadece yerleşim birimleri inşa etmek ya da yerleşim yerlerini büyütmekle kalmıyor aynı zamanda Filistin coğrafyasının temelini ve statüsünü hedef alan benzeri görülmemiş bir dizi yasa ve hükümet kararıyla, bizi Filistin meselesinin şimdiye kadar geçirdiği en tehlikeli aşamayla, mülksüzleştirme, ilhak ve egemenlik dayatma girişimleriyle karşı karşıya bırakıyor.”

800 dönümden fazla araziye el koyuldu

İsrailli yasa dışı yerleşimcilerin bu zaman zarfında 2 bin 153 saldırı düzenlediği ve bu saldırılarda 4 Filistinlinin hayatını kaybettiğini kaydeden Şaban, İsraillilerin en çok, Filistin köylerine ve sivil halka saldırma, evleri sakinleri içinde iken kundaklama, silahla ateş açma, yerleşim karakolları kurma, toprakları istila etme, yollara ve araçlara saldırma, organize ve tehlikeli saldırılar düzenleme gibi eylemlerde bulunduğunu ifade etti.

Şaban, İsrail yönetiminin ise yerleşim yerlerini genişletmek ve yeni yerler kurmak için 124’ü Batı Şeria’da, 41’i Kudüs’te 165 plan üzerinde çalıştığına dikkati çekti.

İsraillilerin, 2025’in başından bu yana çoğu “çoban karakolu” olmak üzere 23 yerleşim yeri kurduğunu belirten Şaban, şu bilgileri paylaştı:

“İsrail makamları çeşitli iddialarla Filistin topraklarına ait 800 dönümden fazla araziye el koydu. İsrail makamları ayrıca ruhsatsız olduğu iddiasıyla Filistinlilere ait 556 yapı hakkında yıkım kararı verdi. Bunlardan 322’si meskun, 18’i boş, 151’i tarım tesisi ve 97’si geçim kaynağı olarak sınıflandırıldı.”

Filistinli yetkili, İsrail ordusu ve İsraillilerin, 6 bin 144’ü zeytin olmak üzere 12 bin 67 ağacı kestiğini veya zarar verdiğini da aktardı.

İsrail, 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze’de sürdürdüğü soykırımında çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan 193 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti veya yaralandı, 11 binden fazla kişi ise kayıp. İsrail’in Gazze Şeridi’ne saldırı başlattığından bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.
2023 Filistin-İsrail Savaşı
2023 Filistin-İsrail Savaşı
13 Ekim 2023

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
israil ordusu Batı Şeria yasa dışı yerleşimler yerleşimciler
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/haber/israil-jetleri-bati-seriayi-bombaladi-en-az-18-olu-300401
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