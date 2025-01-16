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DÜNYA
Yayın Tarihi: 16 Ocak 2025 10:45
 ~ Son Güncelleme: 16 Ocak 2025 11:10
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İsrail’den ateşkes anlaşması sonrası Gazze’ye saldırılar: 38 ölü

İsrail ordusunun, 19 Ocak’ta yürürlüğe girecek ateşkesin duyurulması sonrasında, Gazze Şeridi’nin çeşitli bölgelerine saldırıları devam etti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
İsrail’den ateşkes anlaşması sonrası Gazze’ye saldırılar: 38 ölü
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Bölgedeki Anadolu Ajansı muhabirinin yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, İsrail ordusunun, Gazze kentinde bazı binaları bombalaması sonucu aralarında kadın ve çocukların olduğu 20 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Görgü tanıkları, İsrail savaş uçaklarının, Şeyh Rıdvan Mahallesi’ndeki bazı binaları “bombardıman çemberine alacak” şekilde bir dizi saldırı düzenlediğini aktardı.

Gazze’deki Sivil Savunma Müdürlüğü de kentin batısında düzenlenen hava saldırılarından sonra, 5 kişinin cansız bedeni ve 10 yaralının tahliye edildiğini bildirdi.

Açıklamaya göre, Gazze kentinde en-Nebih ailesine ait eve düzenlenen hava saldırısında 3 sivil yaşamını yitirdi.

Kentteki ed-Derec Mahallesi’nde el-Muznir ailesine ait binaya yönelik hava saldırısında da 4 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Eş-Şucaiye Mahallesi’nde bir evi hedef alan hava saldırısında da 1 kız çocuğu hayatını kaybetti.

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Ateşkesin duyurulmasından sonra yoğunlaşan saldırılar

Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Ehli Baptist Hastanesinden bir kaynak, “Ateşkesin ilanından itibaren yoğunlaşan İsrail hava saldırılarından kaçan kadın ve çocuklar hastaneye sığınıyor” dedi.

Söz konusu kaynak, İsrail’in devam eden saldırılarında yaralanan 8 çocuğun hastaneye geldiğini belirtti.

Görgü tanıklarına göre de Gazze Şeridi’nin orta kesiminde yer alan Nusayrat Mülteci Kampı’nda İsrail ordusunun insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırılarda en az 3 Filistinli öldü, birkaç kişi yaralandı.

Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinde ise İsrail’in el-Lahham ailesine ait evi bombalaması sonucu 2 sivil hayatını kaybetti ve yaralananlar oldu.

Bu arada İsrail ordusunun denizden de Refah kentinin batısında yer alan el-Mevasi bölgesini hedef aldığı kaydedildi.

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman es-Sani, Katar, İsrail ile Hamas arasında Gazze’de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını, uygulamaya önümüzdeki pazar günü başlanacağını duyurmuştu.

Söz konusu anlaşma, İsrail’in 7 Ekim 2023’te Gazze Şeridi’ne başlattığı ve 467 gündür devam ettiği, ardında 156 binden fazla ölü ve yaralı bıraktığı saldırılarının ardından geldi.

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Gazze’de bir gazeteci daha öldürüldü

Öte yandan, Gazze’deki Hükümetin Medya Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre, İsrail savaş uçaklarının Han Yunus kentinin batısındaki Mevasi bölgesine düzenlediği saldırılarda, birçok medya kuruluşunda muhabirlik, editörlük ve yapımcılık yapan gazeteci Ahmed eş-Şiyyah hayatını kaybetti.

Eş-Şiyyah’ın ölümüyle İsrail ordusunun 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda ölen gazeteci sayısı 205’e yükseldi.

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(VC)

Haber Yeri
İstanbul
Filistin-İsrail Savaşı israil ordusu Gazze Şeridi Filistin
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