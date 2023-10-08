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DÜNYA
Yayın Tarihi: 8 Ekim 2023 10:27
 ~ Son Güncelleme: 8 Ekim 2023 10:52
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İsrail’den abluka altındaki Gazzelilere: Can güvenliğiniz için yaşadığınız yerleri terk edin

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin bazı bölgelerindeki Filistinlileri ‘can güvenlikleri için’ evlerini terk etmeye çağırıp sığınaklara gitmelerini istedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/08/israilden-abluka-altindaki-gazzelilere-can-guvenliginiz-icin-yasadiginiz-yerleri-terk-edin.jpg
İsrail'in hava saldırıları sonucu Gazze'nin farklı bölgelerindeki birçok bina yıkıldı ya da hasar gördü (Fotoğraf: AA)

Filistinli direniş gruplarının başlattığı ‘Aksa Tufanı’ operasyonun ardından Gazze Şeridi’ne yönelik hava saldırılarına düzenleyen İsrail güçleri, bölgedeki Filistinlilere ‘yaşadıkları yerleri terk etme’ çağrısı yaptı.

365 kilometrekare yüzölçümüne sahip olan ve yaklaşık 2,3 milyon insanın yaşadığı Gazze Şeridi, 2006’dan bu yana kara, deniz ve havadan İsrail ordusu ablukası altında bulunuyor.

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İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,"Hamas'ın saldırıları İsrail ordusunu Gazze'de harekete geçmeye zorluyor. Bu nedenle can güvenliğiniz için derhal yaşadığınız yerleri terk edin” dedi ve boşaltılması gereken bölgeleri sıraladı.

Buna göre, El-Mekusi bölgesi, Beyt Hanun ve Şucaiyye Mahallesi'nin doğu kesimi sakinlerinin Gazze kent merkezine, kuzey bölgesi, El-Bıreyc'in doğusu ve El-Meğazi'nin güney ve doğusundakilerin Gazze kent merkezinde bulunan kamplardaki sığınaklara, Büyük Absan ve Küçük Absan bölgesindekilerin Han Yunus kent merkezine, Refah'takilerin de Refah kent merkezindeki sığınaklara gitmesi istendi.

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Adraee ayrıca, yapılan durum değerlendirmesinin ardından, Gazze tümeninin kontrolü altındaki bölgenin kapalı askeri bölge ilan edildiğini ve buraya kesinlikle girilemeyeceğini belirterek, halktan bölgeye girmemelerini istedi.

Ne olmuştu?

Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları’nın başlattığı, kısa süre içinde diğer Filistinli direniş gruplarının da dahil olduğu “Aksa Tufanı” operasyonu kapsamında abluka altındaki Gazze Şeridi’nden İsrail’e saldırılar düzenlendi.

Gazze Şeridi'ne yakın İsrail yerleşim birimlerine yönelik roket saldırılarıyla başlayan operasyonda; Gazze’den uzaktaki büyük kentler Tel Aviv ve Kudüs'te de saldırı sirenleri çaldı.

İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze’den İsrail yerleşim birimlerine ve askeri noktalarına baskınlar düzenleyerek birçok İsrailli askeri esir aldı. 

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu (KAN), "onlarca silahlı Filistinli, Gazze Şeridi sınırındaki 6 nokta ile orduya ait bir mevziiye sızdı, ateş açtı, İsrail ordusuyla çatıştı" dedi ve söz konusu bölgelerin Sderot, Nahal Oz, Kaffar Gazze, Macin, Sofa, Bari ile İsrail ordusunun "Gazze bölüğü" karargahı olduğunu yazdı.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Hamas’ın İsrail'e karşı savaş başlatarak “büyük bir hata” yaptığını belirtirken, İsrail ordusu da “Demir Kılıçlar Operasyonu” adıyla Gazze’ye yönelik hava saldırılarına başladı.

İsrail medyasına göre, Gazze Şeridi'nden düzenlenen saldırılarda en az 500 İsrailli hayatını kaybederken,bazılarının durumu çok ağır olmak üzere yaralı sayısı da 1590’a yükseldi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı ise İsrail'in saldırıları sonucu 20’si çocuk en az 256 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, 121’i çocuk 1788 Filistinlinin yaralandığını açıkladı.

(VC)

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