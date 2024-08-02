İsrail’de tutuklu bulunan Filistinliler, işkence gördüklerini açıkladı

İsrail, Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında alıkoyduğu Filistinlilerden 19 kişiyi, Deyr el-Belah'ın doğusundaki Kissufim askeri bölgesinde serbest bıraktı.

Serbest bırakılan Filistinliler, kentteki Aksa Şehitleri Hastanesine götürüldü, tedavi altına alındı.

Filistinliler, İsrail hapishanelerinde tutuldukları süre boyunca "korkunç uygulamalara, aç bırakma, darp ve hakaret gibi çeşitli işkence yöntemlerine maruz kaldıklarını" anlattı.

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinin, "26 Haziran İşkence Mağdurlarıyla Uluslararası Dayanışma Günü"nde yayımladığı raporda, İsrail'in Gazze'de saldırılara başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail hapishaneleri ve kamplarında tutulan Filistinlilerden en az 18'inin hayatını kaybettiği belirtildi.

“40-60 günde gördüklerimiz, 12 yıl gibi geldi”

Filistinliler, tutuldukları tesis ve hapishanelerde ağır fiziksel ve psikolojik işkenceler gördüklerini anlattı.

AA muhabirine konuşan, serbest bırakılanlardan Mahmud Basim Mahmud Ahmed, İsrail ordusunun, tutukluları yüzüstü yatırdığını, üzerlerine köpekleri çıkardığını ve elektrik verdiğini söyledi: “Sabah 04:00'ten gece yarısına kadar ellerin başının üzerinde bağlı durmak zorundaydın. Sağa ya da sola döndüğünde köpekleri üzerine salıyorlardı. Günde 2 parça ekmek getiriyorlardı. Ekmekleri yedikten sonra 24 saat karnının üzerine yatmak zorundaydın. Açlık grevi yaparsan dışkı yediriyorlardı.”

İsrail askerlerinin "direnişçilerle bağlantısı olduğunu" düşündüğü bazı tutukluları bulundukları binanın 12'nci katına işkence etmeye çıkardığını ve buradan zemin kata kadar işkence ederek geri indirdiğini ifade eden Ahmed, "Orada 40-60 günde gördüklerimiz bize 12 yıl gibi geldi" diye konuştu.

“Tuvalete gidebilmek için havlamaya zorlandılar”

Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı'nda alıkonulan Said Ebu Vatfe, İsrail askerlerinin sınır kapısında Filistinli bir grup genci 4 saat boyunca duvara bağlı şekilde alıkoyduğunu söyledi.

Vatfe, askerlerin alıkoydukları Filistinli gençlerin kıyafetlerini çıkararak elektrik verdiğini, dişlerini kırdığını ve ilaç bile vermediğini belirtti.

Alıkonulduğu süre boyunca türlü psikolojik ve fiziksel işkenceye maruz kaldığını ifade eden Vatfe, "Gece tuvalete gitme durumu olunca havla diyorlardı. Yani tuvalete gitmek için havlamamız gerekiyordu. Havlamam için beni zorluyorlardı, aynı şekilde hükümetime, ailemden yakınlarıma, kız kardeşime ve eşime sövmem için zorluyorlardı" dedi.

35 gün elleri ve ayakları kelepçeli tutuldu

Cibaliya Mülteci Kampı'nda alıkonulan ve yaklaşık 4 ay İsrail hapishanesinde esir tutulan Muin Muhammed Abdussatir Muhammed, "Çok zor günler geçirdik, gece üzerimize köpekleri salıyorlardı, çok işkence ettiler bize, böyle işkence görmedik" diyerek yaşadıklarını anlattı.

Yardım dağıtırken İsrail askerleri tarafından alıkonulduğunu kaydeden ve 31 gün esir hayatı yaşayan 20 yaşındaki Mervan Mesad Şaar ise elektrik, darp, aşağılanma gibi pek çok işkence gördüklerini belirtti.

Şaar, "İsrail hapishanesinde yaşadığınız koşullar nasıldı?" sorusuna "Yaşamıyorduk ki" diye cevap verdi.

Şucaiyye Mahallesi'ne düzenlenen baskın sırasında alıkonan ve 35 gün sonra serbest bırakılan Halid Abulkerim de hapiste kaldıkları süre boyunca elleri ve ayaklarının hep kelepçeli olduğunu, fiziksel ve psikolojik işkence gördüklerini dile getirdi.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(AS)