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DÜNYA
Yayın Tarihi: 13 Eylül 2024 16:15
 ~ Son Güncelleme: 13 Eylül 2024 16:28
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İsrail’de rehine yakınlarından yol kapatma eylemi

İsrailli rehinelerin yakınları, Gazze Şeridi’ndeki Filistinli gruplarla rehine takası anlaşması yapılması talebiyle Tel Aviv’de yolları kapattı.

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
İsrail’de rehine yakınlarından yol kapatma eylemi
Fotoğraf: Chaim Goldberg/Flash90

İsrail devlet televizyonu KAN’ın haberine göre, İsrailli rehinelerin yakınları rehine takası anlaşması yapılması talebiyle Tel Aviv’deki Namir yolu ile iki caddeyi kapattı. Tel Aviv’deki protestolarda ayrıca meşaleler yakıldı.

“Hükümet onları terk etti”

Gösterilere katılım çağrısı yapan rehine aileleri, sosyal medya paylaşımlarında, “Hükümet onları terk etti. Sokaklara çıktılar ama İsrail vatandaşlarının onları terk etme ihtimali yok. Kaçırılanların evlerine dönmesinden daha önemli ve acil bir şey yok. Onları ancak güçlü ve yaygın bir halk mücadelesi geri getirebilir” ifadelerini kullandı.

Aileler, gösterilerin devam edeceğini de vurguladı.

Gazze’deki İsrailli rehineler

Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları öncülüğündeki Filistinli grupların 7 Ekim 2023’te İsrail’e karşı başlattığı ‘Aksa Tufanı Operasyonu’nda, aralarında askerlerin de bulunduğu 251 İsrailli ve yabancı rehin alınmıştı.

Çoğunluğu kadın, çocuk ve yabancı işçilerden oluşan 105 rehine, İsrail ile Hamas arasındaki ‘rehine takası’ anlaşması kapsamında serbest bırakılmıştı. İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne yönelik operasyonları sırasında 12 rehine daha sağ kurtulurken, en az 70 rehine hayatını kaybetti. 64 rehinenin ise hala hayatta olduğu düşünülüyor.

2023 Filistin-İsrail Savaşı
2023 Filistin-İsrail Savaşı
13 Ekim 2023

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
Filistin-İsrail Savaşı Hamas rehineler İsrail Gazze Şeridi tel aviv
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