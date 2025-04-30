İsrail’de orman yangını

İsrail’de Tel Aviv ile Kudüs arasında bulunan ormanlık alanında yangın çıktı. Yangın nedeniyle Tel Aviv istikametindeki otoyollar ulaşıma kapatılıp güvenlik önlemi alınırken yurttaşlar bölgeden uzaklaştırıldı.

İsrail itfaiye teşkilatı, Eştaol Ormanı'nda başlayan ve yayılan yangın nedeniyle Neve Şalom, Bekoa, Taoz, Naşşon ve Mesilat Zion yerleşim birimlerinin tahliye edildiğini duyurdu.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde ise Tel Aviv yönetiminin, yangınlara müdahale için aralarında Yunanistan, Hırvatistan, İtalya, Güney Kıbrıs'ın olduğu 6 ülkeden uluslararası yardım talebinde bulunduğu ve yangın söndürme uçaklarının gelişi için hazırlık yapıldığı aktarıldı.

“Hızla yaklaşıyor”

KAN, 12 yangın söndürme uçağı ve 50 kurtarma ve yangın söndürme ekibinin şiddetli rüzgârın etkisiyle yayılan yangını kontrol altına almak için çalıştığını bildirdi.

Anadolu Ajansı’na konuşan İsrail Polisi Sözcüsü Dean Elsdunne, bölgedeki yangının yayıldığını ve ülkenin önemli otoyollarından 1 No'lu otobana yaklaştığını belirtti.

Elsdunne, "Polis ve itfaiye teşkilatı, itfaiye teşkilatının işini yapabilmesi ve yangını kontrol altına alabilmesi için sivilleri bölgeden tahliye etmek amacıyla titizlikle ve hızla çalışıyor," dedi.