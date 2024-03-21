ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
DÜNYA
Yayın Tarihi: 21 Mart 2024 11:16
 ~ Son Güncelleme: 21 Mart 2024 11:19
2 dk Okuma

İsrail’de mahkeme, Filistinli hastaların Gazze'ye gönderilmesi kararını durdurdu

İsrail, Doğu Kudüs ve İsrail hastanelerinde tedavi gören Filistinli kanser hastalarını ve kronik hastalığı bulunanları, yakınlarıyla birlikte Gazze'ye gönderme kararı almıştı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
İsrail’de mahkeme, Filistinli hastaların Gazze'ye gönderilmesi kararını durdurdu
Fotoğraf: AA

İsrail Yüksek Mahkemesi, Doğu Kudüs ve İsrail hastanelerinde tedavi gören Filistinli kanser hastalarının ve kronik hastalığı olanların ve yakınlarının Gazze'ye gönderilmesine ilişkin kararı dondurmaya hükmetti.

İsrail İnsan Hakları Doktorları, yayımladığı yazılı açıklamada, İsrail Yüksek Mahkemesine yaptıkları başvuru sonucu, İsrail ve Doğu Kudüs'teki hastanelerde tedavi gören Filistinli hastalar ve yakınlarının Gazze'ye geri gönderilmesi kararının 25 Mart’a kadar durdurulduğunu belirtti.

100 hasta ve refakatçisi nakledilecekti

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Augusta Victoria Hastanesindeki yaklaşık 100 Filistinli hasta ve refakatçi Gazze'ye geri gönderilmeyi bekliyordu.

Hastane yetkilileri AA muhabirine, Filistinli hastaların Gazze'ye gönderilmesi uygulamasının Pazartesi gününe kadar ertelendiğini doğruladı.

“Uluslararası hukuka aykırı”

İsrail basını, güvenlik teşkilatının, ülke topraklarında ve Doğu Kudüs'te tedavi gören kanser hastası Gazzeli Filistinliler ve refakatçilerini Gazze Şeridi'ne gönderme kararı aldığını aktarmıştı.

Mahkeme kararı öncesinde, bu sabah Gazze'ye yola çıkmayı bekleyen hasta ve refakatçi Filistinliler, savaş koşulları altında Gazze'deki ailelerine nasıl ulaşacakları veya sınırda nasıl muamele görecekleri endişelerini dile getirmişti.

Filistin Sağlık Bakanlığı ve Filistin Kızılayı, hasta ve refakatçilerin ulaştırılması için kendilerinin bilgilendirilmediğini duyurmuştu.

İsrailli insan hakları örgütü İsrail İnsan Hakları Doktorları, Tel Aviv'in bu adımını eleştirmiş, sivillerin "askeri bir çatışma ve insani bir krizin ortasında geri gönderilmesinin uluslararası hukuka aykırı olduğu ve masumların hayatına açık bir tehdit oluşturduğunu" vurgulamıştı.

Gazze'deki "hijyen dışı koşullar, açlık, sağlık hizmetlerinin yetersizliği karşısında hastaların Gazze'ye gönderilmesinin ölüm cezasına eş olabileceğine" dikkati çeken örgüt, geri gönderilme talimatının yazılı olarak çıkarılmamasının "güvenlik makamlarının kararın yasa dışı olduğunun farkındalığı ve sorumluluktan kaçmak istediği anlamına geldiğini" vurgulamıştı.

2023 Filistin-İsrail Savaşı
2023 Filistin-İsrail Savaşı
13 Ekim 2023

(AS)

Filistin-İsrail Savaşı
ilgili haberler
BM: Gazze’de kıtlık ve açlıktan ölümler İsrail’in kısıtlamaları nedeniyle yaşanıyor
19 Mart 2024
/haber/bm-gazzede-kitlik-ve-acliktan-olumler-israilin-kisitlamalari-nedeniyle-yasaniyor-293218
Gazze’de kişi başına düşen su miktarı yüzde 96,5 azaldı
20 Mart 2024
/haber/gazzede-kisi-basina-dusen-su-miktari-yuzde-96-5-azaldi-293267
BM Güvenlik Konseyi’nde Gazze için ateşkes tasarısı
Bugün 08:26
/haber/bm-guvenlik-konseyinde-gazze-icin-ateskes-tasarisi-293320
BM: Gazze kıtlıkla karşı karşıya, yardımlar çok yetersiz
20 Mart 2024
/haber/bm-gazze-kitlikla-karsi-karsiya-yardimlar-cok-yetersiz-293260
“İsrail, yasaklı mühimmatla toprağı zehirliyor”
21 Mart 2024
/haber/israil-yasakli-muhimmatla-topragi-zehirliyor-293307
İsrail'in Gazze'deki hastaneye saldırısı New York'ta protesto edildi
20 Mart 2024
/haber/israil-in-gazze-deki-hastaneye-saldirisi-new-york-ta-protesto-edildi-293235
UNICEF: Gazze’deki çocuklarda yetersiz beslenme ikiye katlandı
16 Mart 2024
/haber/unicef-gazzedeki-cocuklarda-yetersiz-beslenme-ikiye-katlandi-293136
AB ve BM’den, Gazze’ye insani yardım çağrısı
21 Mart 2024
/haber/ab-ve-bmden-gazzeye-insani-yardim-cagrisi-293275
Gazze'deki Şifa Hastanesi'ne baskın: 50 Filistinli hayatını kaybetti
19 Mart 2024
/haber/gazze-deki-sifa-hastanesi-ne-baskin-50-filistinli-hayatini-kaybetti-293226
BM Raportörü, İsrail’e silah satışını eleştirdi: “Bu, insan haklarına karşı bir savaş”
Bugün 09:01
/haber/bm-raportoru-israile-silah-satisini-elestirdi-bu-insan-haklarina-karsi-bir-savas-293322
ilgili haberler
BM: Gazze’de kıtlık ve açlıktan ölümler İsrail’in kısıtlamaları nedeniyle yaşanıyor
19 Mart 2024
/haber/bm-gazzede-kitlik-ve-acliktan-olumler-israilin-kisitlamalari-nedeniyle-yasaniyor-293218
Gazze’de kişi başına düşen su miktarı yüzde 96,5 azaldı
20 Mart 2024
/haber/gazzede-kisi-basina-dusen-su-miktari-yuzde-96-5-azaldi-293267
BM Güvenlik Konseyi’nde Gazze için ateşkes tasarısı
Bugün 08:26
/haber/bm-guvenlik-konseyinde-gazze-icin-ateskes-tasarisi-293320
BM: Gazze kıtlıkla karşı karşıya, yardımlar çok yetersiz
20 Mart 2024
/haber/bm-gazze-kitlikla-karsi-karsiya-yardimlar-cok-yetersiz-293260
“İsrail, yasaklı mühimmatla toprağı zehirliyor”
21 Mart 2024
/haber/israil-yasakli-muhimmatla-topragi-zehirliyor-293307
İsrail'in Gazze'deki hastaneye saldırısı New York'ta protesto edildi
20 Mart 2024
/haber/israil-in-gazze-deki-hastaneye-saldirisi-new-york-ta-protesto-edildi-293235
UNICEF: Gazze’deki çocuklarda yetersiz beslenme ikiye katlandı
16 Mart 2024
/haber/unicef-gazzedeki-cocuklarda-yetersiz-beslenme-ikiye-katlandi-293136
AB ve BM’den, Gazze’ye insani yardım çağrısı
21 Mart 2024
/haber/ab-ve-bmden-gazzeye-insani-yardim-cagrisi-293275
Gazze'deki Şifa Hastanesi'ne baskın: 50 Filistinli hayatını kaybetti
19 Mart 2024
/haber/gazze-deki-sifa-hastanesi-ne-baskin-50-filistinli-hayatini-kaybetti-293226
BM Raportörü, İsrail’e silah satışını eleştirdi: “Bu, insan haklarına karşı bir savaş”
Bugün 09:01
/haber/bm-raportoru-israile-silah-satisini-elestirdi-bu-insan-haklarina-karsi-bir-savas-293322
Sayfa Başına Git