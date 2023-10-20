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DÜNYA
Yayın Tarihi: 20 Ekim 2023 15:20
 ~ Son Güncelleme: 20 Ekim 2023 15:29
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İsrail’de hükümet Al Jazeera’yi kapatmaya hazırlanıyor

İsrail'de hükümetin onayladığı yeni yasaya göre İletişim Bakanı artık ulusal güvenlik gerekçesiyle haber kuruluşlarının yayınını durdurma, İsrail'deki ofislerini kapatma, ekipmanlarına el koyma, internet sitelerini kapatma ya da erişimi kısıtlama talimatı verebilecek.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/20/israilde-netanyahu-hukumeti-al-jazeeranin-kapatilmasina-yol-acabilecek-duzenlemeyi-onayladi.jpg
Fotoğraf: Showkat Shafi / Al Jazeera

İsrail’de Binyamin Netanyahu’nun başında olduğu hükümet, ulusal güvenliğe zarar verdiğine inanılması halinde, ülkedeki yabancı haber kanallarının geçici olarak kapatılmasına izin veren düzenlemeyi onayladı.

İsrail İletişim Bakanı Shlomo Karhi, ulusal güvenliğe zarar verdiğini iddia ettiği Al Jazeera haber kanalının kapatılması için düzenlemenin hayata geçirilmesine öncülük etti.

Düzenleme geçmişe dönük olduğu için Al Jazeera’nin savaşın başlamasından bu yana yaptığı yayınlar kanalının İsrail’deki ofisinin kapatılmasına dayanak olarak kullanılabilecek.

Karhi konuyla ilgili yaptığı açıklamada "İsrail karada, havada, denizde ve kamu diplomasisi savaş halindedir. Devletin güvenliğine zarar veren yayınlara hiçbir şekilde izin vermeyeceğiz... Al Jazeera’nin yayınları ve haberleri İsrail'e karşı kışkırtma oluşturuyor. Hamas-IŞİD ve terör örgütlerinin propagandalarına yardımcı oluyor ve İsrail'e karşı şiddeti teşvik ediyor” dedi.

Düzenlemeye göre İletişim Bakanı, Savunma Bakanının da onayıyla TV sağlayıcılarına söz konusu haber kuruluşunun yayınını durdurma, İsrail'deki ofislerini kapatma, ekipmanlarına el koyma ve sunucusunun konumuna bağlı olarak web sitesini kapatma ya da web sitesine erişimi kısıtlama talimatı verebilecek.

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CAN ERTUNA ANLATIYOR:
Filistinliler 'ölürken' İsrailliler 'öldürülüyor': Medyanın Filistin-İsrail Savaşı'yla imtihanı
17 Ekim 2023
/haber/filistinliler-olurken-israilliler-olduruluyor-medyanin-filistin-israil-savasi-yla-imtihani-286460
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