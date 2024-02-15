İsrail yine hastaneye saldırdı

İsrail ordusunun, işgal altındaki Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesine düzenlediği saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail güçlerinin, Nasır Hastanesinin ortopedi bölümüne düzenlediği saldırıda bazı Filistinliler de yaralandı.

Haberde, İsrail güçlerinin ayrıca, Nasır Hastanesindeki bazı doktor ve hemşirelerin yanı sıra hastaneye sığınanların bir kısmını zorla dışarı çıkararak Refah kentine yönlendirdiği ancak yola çıkanlardan onlarca kişiyi gözaltına aldığı ifade edildi.

Nasır Hastanesinin 25 günden beri İsrail güçlerinin kuşatması altında tutuluyor.

“1500 yerinden edilmiş Filistinli, hastane yerleşkesinde”

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, önceki gün yaptığı açıklamada, Nasır Hastanesindeki durumun son derece "felaket ve endişe verici" olduğunu, hastane içindekilerin korku içinde bulunduklarını anlattı.

İsrail'in hastaneye saldırı düzenlediğini aktaran Kudra, "İsrail ordusuna ait bir İHA Nasır Hastanesinin 3. katındaki ameliyathane bölümünde doktorların bulunduğu odaya ateş açtı ve bir acil servis doktorunu orta dereceli yaraladı" dedi.

İsrail'in daha önce silah zoruyla hastaneye sığınan Filistinlileri tahliye ettiğine işaret eden Kudra, şöyle devam etti: "İşgalci İsrail, Nasır Hastanesi yönetiminden, geriye kalan yerinden edilmiş Filistinlilerin hastaneyi boşaltmasını istedi. Hala 1500 yerinden edilmiş Filistinli hastane yerleşkesinde bulunuyor."

273 hareket edemeyen hasta, küvezde 3 bebek ve 35 diyaliz hastası

Hastanede 190 sağlık personeli ve onların ailelerinden 299 kişinin bulunduğunu aktaran Kudra, "Nasır Hastanesi bölümlerinde 273 hareket edemeyen hasta ve onların 327 refakatçisi var" bilgisini paylaştı.

Kudra, Nasır Hastanesinde, yoğun bakımda 18, küvezde 3 bebek ve 35 diyaliz hastasının da bulunduğunun altını çizdi.

“Kanalizasyon suları acil servise akıyor”

Hastanedeki kanalizasyon sularının acil servise akmaya devam ettiğini hatırlatan Kudra, kanalizasyon hattının tamir edilmesi için koordinasyona ihtiyaçlarının olduğunu belirtti.

Kudra, İsrail güçlerinin hastaneden atıkların çıkarılmasına izin vermediği için, tıbbi ve tıbbi olmayan atıkların hastane içinde ve avlusunda birikmesinin bir sağlık felaketine yol açacağı uyarısını yineledi.

Yiyecek tükendi, ilaç ve tıbbi malzeme de tükeniyor

Hastanedeki jeneratörlerin yakıt yetersizliği nedeniyle 72 saat içinde çalışmayı durduracağını aktaran Kudra, hastanede yiyeceğin de tükendiğini kaydetti.

Hastanede ciddi ilaç ve tıbbi malzeme sıkıntısı yaşandığının altını çizen Kudra, hastanedeki su depolarının hedef alınması ve tamir edilmemesi sonucu ciddi içme suyu, hijyen ve diyalizde kullanılan su eksikliği yaşandığına vurgu yaptı.

Uluslararası kuruluşlara yardım çağrısı

Uluslararası kuruluşlara seslenen Kudra, Nasır Hastanesinde bulunanlara korunma sağlanması, yiyecek, içecek, yakıt ve bebek maması ulaştırılması çağrısı yaptı.

DSÖ: Hastaneye yardımlar engelleniyor Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ/WHO) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail kuşatması altındaki Nasır Hastanesinde yaşananlardan endişe duyduğunu belirtmişti. Ghebreyesus, yaşanan çatışmaların tıbbi ekipman ve malzeme depolama tesislerini yok ettiğini, hastaneye erişimi engellediğini ve ihtiyaç sahipleri için güvenli bir koridorun olmadığını aktarmıştı. Son 4 gün içinde hastaneye ulaşmak isteyen 2 DSÖ misyonunun engellendiğine dikkati çeken Ghebreyesus, hastane personeliyle iletişimlerinin kesildiğinin altını çizmişti. Nasır Hastanesinin Gazze'deki sağlık sisteminin omurgasını oluşturduğunu kaydeden Ghebreyesus, "Bu hastanenin korunması gerekir. İnsani yardım erişimine izin verilmeli. Hastanelerin hayat kurtarma işlevini yerine getirebilmeleri için güvenlik altına alınması gerekiyor. (Hastaneler) Askerileştirilmemeli veya saldırıya uğramamalı" dedi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 300'ü çocuk, 8 bin 400'ü kadın olmak üzere 28 bin 576 Filistinli öldürüldü, 68 bin 291 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(AS)