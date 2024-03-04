İsrail, yine Gazze’de yardım bekleyenlere saldırdı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, İsrail güçlerinin, Gazze kentinin güneyindeki El-Kuveyti Kavşağında "korkunç bir katliam" işlediğini ve bu katliamda çok sayıda kişinin öldüğünü ve yaralandığını açıkladı.

İsrail ordusunun dün Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr Belah'ta insani yardım aracını hedef alması sonucu 9 kişi hayatını kaybetti, onlarcası yaralandı.

Kudra, İsrail güçlerinin, Gazze'nin kuzeyindeki yüzbinlerce aç insana karşı sistematik bir soykırım savaşı yürüttüğünü belirtti.

İsrail ordusu 29 Şubat’ta da Gazze kentinin güneyinde, Gazze Şeridi'ni kuzeyden güneye bağlayan Reşid Caddesi üzerindeki Nablusi Kavşağı'nda insani yardım bekleyen Filistinlileri bombalayarak ve ateş açarak hedef aldı. Bu saldırıda 118 kişi hayatını kaybetti, 760 kişi yaralandı. Gazze'deki hükümet, İsrail'in insani yardım bekleyenlere yönelik saldırısının "kasıtlı ve planlı" olduğunu vurgulayarak, "İşgal ordusu bu kişilerin, bölgeye insani yardım almak için geldiklerini biliyordu ancak onları soğukkanlılıkla öldürdü" açıklamasını yaptı.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(AS)