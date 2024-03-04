ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
DÜNYA
Yayın Tarihi: 4 Mart 2024 09:20
 ~ Son Güncelleme: 4 Mart 2024 09:22
1 dk Okuma

İsrail, yine Gazze’de yardım bekleyenlere saldırdı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, “İsrail güçlerinin, Gazze'nin kuzeyindeki yüzbinlerce aç insana karşı sistematik bir soykırım savaşı yürüttüğünü” açıkladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
İsrail, yine Gazze’de yardım bekleyenlere saldırdı
UNRWA, gıda krizinin yaşandığı Gazze'de Filistinlilere un dağıttı. Fotoğraf: AA

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, İsrail güçlerinin, Gazze kentinin güneyindeki El-Kuveyti Kavşağında "korkunç bir katliam" işlediğini ve bu katliamda çok sayıda kişinin öldüğünü ve yaralandığını açıkladı.

İsrail ordusunun dün Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr Belah'ta insani yardım aracını hedef alması sonucu 9 kişi hayatını kaybetti, onlarcası yaralandı.

Kudra, İsrail güçlerinin, Gazze'nin kuzeyindeki yüzbinlerce aç insana karşı sistematik bir soykırım savaşı yürüttüğünü belirtti.

İsrail ordusu 29 Şubat’ta da Gazze kentinin güneyinde, Gazze Şeridi'ni kuzeyden güneye bağlayan Reşid Caddesi üzerindeki Nablusi Kavşağı'nda insani yardım bekleyen Filistinlileri bombalayarak ve ateş açarak hedef aldı. Bu saldırıda 118 kişi hayatını kaybetti, 760 kişi yaralandı.

Gazze'deki hükümet, İsrail'in insani yardım bekleyenlere yönelik saldırısının "kasıtlı ve planlı" olduğunu vurgulayarak, "İşgal ordusu bu kişilerin, bölgeye insani yardım almak için geldiklerini biliyordu ancak onları soğukkanlılıkla öldürdü" açıklamasını yaptı.

2023 Filistin-İsrail Savaşı
2023 Filistin-İsrail Savaşı
13 Ekim 2023

(AS)

Filistin-İsrail Savaşı
ilgili haberler
BM raportörleri: İsrail, Gazzelileri kasıtlı olarak aç bırakıyor
Bugün 15:06
/haber/bm-raportorleri-israil-gazzelileri-kasitli-olarak-ac-birakiyor-292728
Gazze'de 16 çocuk açlıktan hayatını kaybetti
Bugün 12:27
/haber/gazze-de-16-cocuk-acliktan-hayatini-kaybetti-292715
DSÖ: Gazze’deki hastanelerde çocukların açlıktan öldüğüne tanık olduk
Bugün 08:44
/haber/dso-gazzedeki-hastanelerde-cocuklarin-acliktan-oldugune-tanik-olduk-292695
“Gazze'de yetersiz beslenen bebekler dünyanın gözü önünde ölüyor”
4 Mart 2024
/haber/gazze-de-yetersiz-beslenen-bebekler-dunyanin-gozu-onunde-oluyor-292647
DSÖ: Gazze'de en az 10 çocuk açlıktan hayatını kaybetti
2 Mart 2024
/haber/dso-gazze-de-en-az-10-cocuk-acliktan-hayatini-kaybetti-292621
Gazze'de can kaybı 30 bini geçti
1 Mart 2024
/haber/gazze-de-can-kaybi-30-bini-gecti-292597
Gazze’de sağlık hizmeti için uluslararası topluma çağrı
1 Mart 2024
/haber/gazzede-saglik-hizmeti-icin-uluslararasi-topluma-cagri-292589
BM, İsrail’in yardım bekleyen Gazzeli sivilleri öldürmesini kınadı
1 Mart 2024
/haber/bm-israilin-yardim-bekleyen-gazzeli-sivilleri-oldurmesini-kinadi-292581
Af Örgütü, Gazze'de yardım bekleyenlere saldırının soruşturulmasını istedi
1 Mart 2024
/haber/af-orgutu-gazze-de-yardim-bekleyenlere-saldirinin-sorusturulmasini-istedi-292561
ilgili haberler
BM raportörleri: İsrail, Gazzelileri kasıtlı olarak aç bırakıyor
Bugün 15:06
/haber/bm-raportorleri-israil-gazzelileri-kasitli-olarak-ac-birakiyor-292728
Gazze'de 16 çocuk açlıktan hayatını kaybetti
Bugün 12:27
/haber/gazze-de-16-cocuk-acliktan-hayatini-kaybetti-292715
DSÖ: Gazze’deki hastanelerde çocukların açlıktan öldüğüne tanık olduk
Bugün 08:44
/haber/dso-gazzedeki-hastanelerde-cocuklarin-acliktan-oldugune-tanik-olduk-292695
“Gazze'de yetersiz beslenen bebekler dünyanın gözü önünde ölüyor”
4 Mart 2024
/haber/gazze-de-yetersiz-beslenen-bebekler-dunyanin-gozu-onunde-oluyor-292647
DSÖ: Gazze'de en az 10 çocuk açlıktan hayatını kaybetti
2 Mart 2024
/haber/dso-gazze-de-en-az-10-cocuk-acliktan-hayatini-kaybetti-292621
Gazze'de can kaybı 30 bini geçti
1 Mart 2024
/haber/gazze-de-can-kaybi-30-bini-gecti-292597
Gazze’de sağlık hizmeti için uluslararası topluma çağrı
1 Mart 2024
/haber/gazzede-saglik-hizmeti-icin-uluslararasi-topluma-cagri-292589
BM, İsrail’in yardım bekleyen Gazzeli sivilleri öldürmesini kınadı
1 Mart 2024
/haber/bm-israilin-yardim-bekleyen-gazzeli-sivilleri-oldurmesini-kinadi-292581
Af Örgütü, Gazze'de yardım bekleyenlere saldırının soruşturulmasını istedi
1 Mart 2024
/haber/af-orgutu-gazze-de-yardim-bekleyenlere-saldirinin-sorusturulmasini-istedi-292561
Sayfa Başına Git