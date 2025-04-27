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Yayın Tarihi: 27 Nisan 2025 12:47
 ~ Son Güncelleme: 27 Nisan 2025 12:51
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İsrail, yılbaşından bu yana 15 Filistinli gazeteciyi öldürdü

Gazze’deki hükümetin medya ofisi ise, 7 Ekim 2023’te başlayan İsrail saldırılarında 212 Filistinli gazetecinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
İsrail, yılbaşından bu yana 15 Filistinli gazeteciyi öldürdü
Fotoğraf: AA

Filistin Gazeteciler Sendikası, İsrail’in 2025 yılı boyunca Gazze Şeridi’ne yönelik gerçekleştirdiği saldırılarda 15 Filistinli gazetecinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Sendikaya bağlı "Özgürlükler Komitesi" tarafından hazırlanan rapor, İsrail’in gazetecilere yönelik işlediği ihlalleri detaylandırıyor.

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Yayınlanan rapora göre, İsrail’in 2025 yılı başından bu yana Gazze’ye düzenlediği hava saldırılarında 15 Filistinli gazeteci hayatını kaybederken, 11 gazeteci de yaralandı. Saldırılarda 17 gazetecinin ailesinin hayatını kaybettiği, 12 gazetecinin evlerinin bombalarla yıkıldığı belirtiliyor.

AA'nın aktardığı Raporda, İsrail’in 15 gazeteciyi evlerinden veya sahadan gözaltına aldığı, bazı gazetecilerin halen tutuklu olduğu, bazılarının ise kısa süreli gözaltılarının ardından serbest bırakıldığı ifade ediliyor.

Ayrıca, 49 gazeteciye ölüm tehdidi yapıldığı, 16 olayda ise gazetecilik ekipmanlarına el konulduğu ya da ekipmanların kasıtlı olarak tahrip edildiği vurgulanıyor.

Göz yaşartıcı gazdan etkilenen 31 gazeteci

Raporda, 31 gazetecinin göz yaşartıcı gazdan etkilenerek boğulma tehlikesi geçirdiği ve 13 gazeteciye sahada çalışma yasağı getirildiği bildirildi. Sendika, bu dönemde 343 ihlal ve suç vakasını belgelerken, gazetecilere yönelik sözlü saldırılar, tehditler, kışkırtmalar ve medya içeriklerinin silinmesi gibi pek çok ihlali kayda geçirdi.

Gazze’deki hükümetin medya ofisi ise, 7 Ekim 2023’te başlayan İsrail saldırılarında 212 Filistinli gazetecinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze’deki saldırılarını sürdürürken, bu saldırılarda çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 168 binden fazla Filistinli ölü ya da yaralı duruma düştü. Diğer yandan, Batı Şeria ve Doğu Kudüs’teki saldırılar sonucu İsrail ordusu, 958’den fazla Filistinliyi öldürdü, yaklaşık 7 bin Filistinli yaralandı ve 16 bin 400'ün üzerinde kişi gözaltına alındı.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
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