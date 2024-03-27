İsrail, yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırını bombaladı

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail güçleri, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus’taki el-Mevasi bölgesini bombaladı.

“İsrail, Filistin nüfusunun tamamını Gazze’den silmek istiyor”

İsrail savaş uçaklarının, yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırını bombalaması sonucu aralarında çocukların da bulunduğu 12 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de yaralandı.

Ayrıca, İsrail ordusu Gazze'nin güneyindeki Refah kentinin çeşitli bölgelerine hava saldırıları düzenledi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 280’i çocuk, 9 bin 340'ı kadın olmak üzere 32 bin 414 Filistinli öldürüldü, 74 bin 787 kişi yaralandı.

Batı Şeria'daki baskınlarda 1 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenlediği baskında 1 Filistinliyi öldürdü, 3 kişiyi yaraladı, 3 kişiyi de gözaltına aldı.

Cenin'deki Halil Süleyman Devlet Hastanesi Müdürü Visam Bekir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, baskında, Filistinli Eymen Yusuf Hassan Azuka'nın (19) öldüğünü belirtti.

Bekir, İsrail askerleri tarafından göğsünden ve kalçasından vurulan Azuka'nın cenazesinin Filistin Kızılayının ambulansıyla hastaneye getirildiğini söyledi.

Mülteci kampı buldozerlerle tahrip edildi

Görgü tanıkları, İsrail ordusuna ait askeri gücün, dün Cenin kenti, Cenin Mülteci Kampı ve şehrin yakınındaki Burkin ve Kabatiya beldelerine buldozerler eşliğinde baskın düzenlediğini ve altyapıyı buldozerlerle tahrip etmeye başladığını bildirdi.

Cenin'de Filistinlilerle İsrail ordusu arasında silahlı çatışmaların yaşandığını, zaman zaman patlama seslerinin duyulduğunu aktaran görgü tanıkları, şehrin çeşitli mahallelerinde de Filistinliler ile İsrail ordusu arasında şiddetli çatışmaların yaşandığını, İsrail ordusunun gerçek mermi kullandığını ifade etti.

İsrail güçlerinin keskin nişancılarını şehirdeki ve kamptaki bazı binaların çatılarına yerleştirdiğini belirten tanıklar, İsrail güçlerinin 3 kişiyi gözaltına aldıktan sonra araçlarını patlattığını dile getirdi.

Filistin Kızılayından açıklama

Cenin'in güneyindeki Kabatiya beldesinde de Filistinliler ile İsrail ordusu arasında şiddetli çatışmalar çıktı.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, ekiplerin Kabatiya beldesinde gerçek mermilerle yaralanan 3 kişiye müdahale ettiği belirtildi.

Yaralılar arasında, karnından gerçek mermiyle vurulan gencin durumunun ağır olduğu aktarılan açıklamada, tüm yaralıların tedavi için hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten beri işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor. İsrail güçleri, bu sürede Batı Şeria'da 451 Filistinliyi öldürürken, yaklaşık 4 bin 750 kişiyi yaraladı ve 7 bin 800 kişiyi de gözaltına aldı.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(AS)