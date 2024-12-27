İsrail Yemen’de ilk defa havalimanına saldırdı

Yemen merkezli haber ajansı Al-Masirah’ın haberine göre İsrail, dün Yemen’de Sana ve Hudeyde’de hava saldırıları düzenledi. İsrail, Yemen’de Husilere yönelik yaptığı saldırılarda ilk kez başkent Sana’daki havalimanını hedef aldı.

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz iki gün önce yerel medyaya Yemen’de Husilere saldıracağını açıklamıştı.

İsrail’in perşembe akşam saatlerinden itibaren gerçekleştirdiği çoklu hava saldırısı; Sana Uluslararası Havalimanını, hemen yanındaki El Dailami üssünü ve Kızıldeniz kıyısındaki Hudeyde’de güç santralini hedef aldı.

Sana Uluslararası Havalimanına saldırısı sonrası İsrail Savunma Güçleri, X üzerinden yaptığı açıklamada, saldırıların Yemen’in batısında ve ortasında Husilere ait olan askeri bölgeleri hedef aldığını söyledi.

İsrail, hava saldırılarına gerekçe olarak, Husilerin Sana Havalimanında ve güç santrallerinde askeri altyapı bulundurduğunu, buraları İran’dan silah kaçırmak ve İranlı üst düzey yetkilileri ülkeye sokmak için kullandığını iddia etti.

“Husi terörist rejimi, İran’ın terör ekseninin merkezi bir parçasıdır” diyen İsrail Savunma Güçleri’nin yanı sıra İsrail Başbakanı Bünyamin Netenyahu, “Bu işi bitirene kadar” saldırılarına devam edeceğini açıkladı.

Houthi TV ve AA’ya göre, saldırılarda en az 6 kişinin hayatını kaybettiği, en az 11 kişinin ise yaralandığı kaydedildi.

Havalimanında DSÖ başkanı da vardı

İsrail’in saldırısı sırasında Sana Havalimanı’nda olduğunu bildiren Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, X hesabından yaptığı açıklamada, en az iki kişinin öldüğünü, hava trafiği kontrol kulesinin, biniş bekleme salonunun ve havaalanı pistinin ise hasar gördüğünü bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail’in Sana Havalimanı’ndaki saldırısının “özellikle endişe verici” olduğunu söyleyerek İsrail ile Husiler arasındaki gerilimin tırmanmasını kınadı.

İran’ın Dışişleri Bakanlığı sözcüsü İsmail Bakey “Bu saldırılar uluslararası barış ve güvenliğin açık bir ihlali ve Yemen’in kahraman ve asil halkına yönelik inkar edilemez bir suçtur” açıklaması yaptı.

İsrail ordusunun bürokrasisine dair

Öte yandan New York Times’ta çıkan bir rapor, 7 Ekim 2023’te Gazze’ye saldırmaya başladığından beri İsrail ordusunun kendi muharebe esaslarını gevşettiğini söylüyor.

Rapora göre, bu gevşetme ile İsrail ordusunun orta düzey yetkililerine Gazze’ye yapılan daha önceki saldırılarda öncelik olmayan askeri hedeflere saldırı yapma yetkisi verilmiş oluyor.

Bu ise ordunun askerlerine, rütbe fark etmeksizin, sıradan insanlara evlerinde, aileleriyle birlikteyken saldırma yetkisi vermesine neden oluyor.

(EC)