İsrail Yemen'de Husiler'in kontrolündeki Sana'ya saldırdı: 35 ölü

İsrail, salı günü Katar'ın başkenti Doha'da Hamas'ın üst düzey yöneticilerini hedef almasının üzerinden 24 saat geçmeden Yemen'in başkenti Sana'ya hava saldırısı düzenledi.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 35 kişi öldü, 131 kişi yaralandı.

İsrail'in saldırısında iç savaşın böldüğü Yemen'deki çatışan taraflardan Husilerin Sana'daki askeri kampları ve yakıt depoları hedef alındı. Saldırıda ayrıca, Husilerin konrolündeki Savunma Bakanlığı binasının da vurulduğu haber verildi. Saldırıdan sonra açıklama yapan Husiler, Yemen'deki savunma sistemlerinin İsrail uçaklarına karşı çalıştığını kaydetti.

Havalimanında büyük hasar

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Husilerin denetimi altındaki Sana Havalimanı Müdürü Halid eş-Şayif, Husilere ait el-Mesire televizyon kanalına yaptığı açıklamalarda, İsrail'in havalimanını acımasızca bombaladığı ve büyük hasara yol açtığını belirtti.

İsrail'in saldırılarına maruz kalan havalimanında oluşan hasar nedeniyle ikinci bir duyuruya kadar tüm uçuşların askıya alındığını aktaran Şayif, "Düşman İsrail, Sana Havalimanı'nı yıkım gücü yüksek 2 tür füzeyle bombaladı. Pistler 4 füzeyle hedef alındı." dedi.

Suudi Arabistan kaynaklı Şarku'l Avsat gazetesinin haberine göre İsrail hava saldırısı 10 Eylül yerel saatle 15:58'de (Yemen, UTC+3) Sana'daki Husi Savunma Bakanlığını hedef alarak başladı.

Aralarında Reuters'ın da olduğu birden çok uluslararası kaynak İsrail hava saldırılarının hem Sana'yı hem de kuzeydeki El-Cevf bölgesini vurarak askeri kampları, yakıt depolama tesislerini ve komuta merkezlerini vurduğunu doğruladı. Ancak, saldırıyı "bugün" olarak adlandırmanın ötesinde kesin bir saat belirtmedi.

"Çanlar çalıyor"

İsrail operasyonun adını "Çanlar Çalıyor" olarak duyurdu.

Yemen'e gerçekleştirilen saldırının ardından İsrail Savunma Bakanı Israel Katz sosyal medya hesabı X'ten "Daha fazla saldırı yapacağımıza söz vermiştik. Bugün Yemen'deki Husilere bir başka acı darbe daha indirdik. Çanlar Çalıyor Operasyonu kapsamında İsrail Savunma Kuvvetleri, başkent Sana ve Yemen'in diğler bölgelerindeki askeri kamplarını vurdu" açıklamasını yaptı.

