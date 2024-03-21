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DÜNYA
Yayın Tarihi: 21 Mart 2024 16:41
 ~ Son Güncelleme: 21 Mart 2024 16:43
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“İsrail, yasaklı mühimmatla toprağı zehirliyor”

Filistin Tarım Çalışma Komiteleri Birliği Genel Müdürü Müeyyed Başarat, “İsrail, Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında beyaz fosfor, zararlı bombalar ve ABD'den gelen füzeler gibi uluslararası yasaklı birçok mühimmat kullandı” dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
“İsrail, yasaklı mühimmatla toprağı zehirliyor”
Fotoğraf: AA

Filistin Tarım Çalışma Komiteleri Birliği Genel Müdürü Müeyyed Başarat, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında kullandığı mühimmatın verdiği zarara dair AA’ya açıklama yaptı.

Başarat, “İsrail Gazze Şeridi'nde beyaz fosfor, zararlı bombalar ve ABD'den gelen füzeler gibi uluslararası yasaklı birçok mühimmat kullandı” dedi.

“İnsanları, hayvanları ve çevreyi etkiliyor”

Bu silahların ileride körlük ve kanserin yanı sıra el ve ayakların kesilmesine, deri yanmasına neden olabileceğini kaydeden Başarat, “Bu maddeler aynı zamanda toprağı ve toprakta yetişen ürünleri de zehirliyor” diye konuştu.

Çiftçilerin bu malzemelere dokunmaları, doğrudan maruz kalmaları sonucu cilt kanserine veya solunum sistemiyle ilgili diğer hastalıklara yakalanabileceğine işaret eden Başarat, İsrail'in Gazze Şeridi'nde yasaklı mühimmatlar kullanmasının insanları, hayvanları ve çevreyi etkilediğine dikkati çekti.

Başarat, bazı araştırmacıların "bu maddelerin kullanıldığı arazilerin 3-5 yıl tarıma uygun veya çok verimli olmayacağından" bahsettiğini aktardı.

“Beyaz fosfor”

İsrail'in 2006'da Lübnan'a karşı yürüttüğü saldırılarda bazı tarım arazilerinde "beyaz fosfor" kullandığını hatırlatan Başarat, "Şu anda bile, yaklaşık 20 yıl geçmesine rağmen o topraklar hala verimsiz durumda ve İsrail uçaklarından atılan kimyasalların neden olduğu yangınlar sonucu o toprakların bir kısmı tamamen yok oldu" şeklinde konuştu.

Bu malzemelerin insan sağlığı üzerindeki yan etkilerini belirlemek için savaşın bitiminden hemen sonra toprağın incelenmesinin gerekliliğine dikkati çeken Başarat, "İsrail bombalarının 10 metre derinlikte çukurlar oluşturduğunu gösteren videolar var. Bu nedenle toprağın yanma derecesini tespit etmek mümkün değil, bu da toprağın tamamen yandığı ve verimliliğini kaybettiği anlamına geliyor" dedi.

2023 Filistin-İsrail Savaşı
2023 Filistin-İsrail Savaşı
13 Ekim 2023

(AS)

Filistin-İsrail Savaşı
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