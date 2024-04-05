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DÜNYA
Yayın Tarihi: 5 Nisan 2024 08:55
 ~ Son Güncelleme: 5 Nisan 2024 08:57
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İsrail, yardım kolisini almak isteyen Filistinliyi vurdu

Al Jazeera'nin yayımladığı videoda, İsrail ordusunun Gazze'de yardıma koşan sivillere doğrudan ateş açtığı görülüyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
İsrail, yardım kolisini almak isteyen Filistinliyi vurdu

Katar merkezli Al Jazeera kanalı, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde yardım almaya çalışan sivilleri hedefleyerek hiçbir tehdit oluşturmamasına rağmen bir Filistinliyi öldürdüğü görüntüyü yayımladı.

Yayımlanan video, İsrail'in Gazze'deki Filistinli sivilleri kasten öldürdüğünü gösteriyor.

3 dakikalık video, Gazze'nin kuzeyindeki sınır çitinin yakınına uçakların yardım kolilerini atmasıyla başlıyor.

Kaydın devamında bir grup Filistinli koşarak yardıma ulaşmaya çalışıyor. İsrail ordusu, kolileri almaya çalışanlara aralıklı olarak ateş ediyor.

Kayıtta İsrail askerlerinin bu gençlerden birine defalarca kasten ateş açtığı görülüyor.

Vurulan Filistinli, tökezleyip yere düşüyor, yerde kısa bir süre yaralı halde oturduktan sonra hayatını kaybediyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 500’ü çocuk, 9 bin 560'ı kadın olmak üzere 33 bin 37 Filistinli öldürüldü, 75 bin 668 kişi yaralandı.

2023 Filistin-İsrail Savaşı
2023 Filistin-İsrail Savaşı
13 Ekim 2023

(AS)

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