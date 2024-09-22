İsrail ve Hizbullah arasındaki çatışmalar şiddetlendi

İsrail’in 17, 18 ve 20 Eylül’de Lübnan’a düzenlediği, en az 76 kişinin ölümüne yol açan saldırıların ardından bölgede çatışmalar tırmandı.

Hizbullah, İsrail'in kuzeyindeki Hayfa kenti ve çevresine düzenlediği roket ve füze saldırıları gece boyunca devam ederken, İsrail ordusu Lübnan'a hava saldırıları başlattığını açıkladı.

İsrail'in kuzeyindeki bölgelere roket saldırıları sabah saatlerinde de devam etti. Hayfa kenti ve çevresinde saldırı alarmları çaldı.

Öte yandan İsrail basını, Hizbullah’ın sınırın 46 kilometre derinliğinde Hayfa kenti çevresine düzenlediği saldırılardan "1 milyondan fazla kişinin etkilendiğini" aktardı.

HAARETZ’DEN GIDEON LEVY YAZDI 'Hollywoodvari' çağrı cihazı saldırısının mesajı net: İsrail gereksiz bir savaş daha istiyor

115 füze atıldı

İsrail ordusunun yaptığı açıklamaya göre, Lübnan'dan İsrail'e doğru gece boyunca 115 kadar füze atıldı.

İsrail ordusu, hava savunma sistemlerinin roketlerin çoğunluğunu engellediğini ancak Hayfa yakınlarındaki Kiryat Biraik ve Aşağı Celile bölgesinde yerleşim yerine isabet ettiğini bildirdi.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, Kiryat Bialik bölgesine isabet eden roket nedeniyle beş kişinin yaralandığını ifade etti. Bölgede evlerde ve araçlarda hasar oluştu.

*Hizbullah roketleri, Hayfa kentinin yakınlarındaki Kiryat Bialik kasabasında bir yerleşim yerine isabet etti (Fotoğraf: AA)

“Ramat David Hava Üssü vuruldu”

Hizbullah’tan yaptığı yazılı açıklamalarla, “Gazze’deki Filistin halkının direnişiyle dayanışma, İsrail'in saldırılarına karşılık olarak”, Fadi-1 ve Fadi-2 tipinde füzelerle Hayfa yakınlarındaki Ramat David Hava Üssü ve buradaki bir savunma sanayi şirketi merkezini hedef aldığını kaydetti.

"Fadi-1" 220 milimetre çapında ve yaklaşık 80 kilometre menzile sahip iken "Fadi-2" de 302 milimetre çapında ve 105 kilometre menzile ulaşabiliyor.

İsrail ordusu, sabah saatlerinde Lübnan'da Hizbullah'a ait olduğunu ileri sürdüğü noktalara hava saldırısı başlattığını duyurdu.

Öte yandan, İsrail ordusu, gece saatlerinde Irak'tan atılan bir insansız hava aracını (İHA) imha ettiğini açıkladı.

*Hizbullah'ın vurduğunu açıkladığı Ramat David Hava Üssü'nün konumunu gösteren harita.

İsrail ordusu güvenlik uyarılarını güncelledi

İsrail iç cephe komutanlığı, Hayfa kentinden itibaren dün akşam saatlerinde yaptığı güvenlik uyarılarını daha da sıkılaştırdı.

Talimatlara göre, bu bölgelerde eğitime ara verildi, açık alanlarda 10, kapalı alanlarda sığınak bulunması durumunda 100 kişiden fazla toplanmalar kısıtlandı. İş yerlerinin yakınlarında güvenli bir sığınak bulunması halinde çalışmaların devam edebileceği bildirildi. Bu bölgelerdeki tüm plajlar kapatıldı.

Ne olmuştu? İsrail ordusunun 20 Eylül'de Beyrut'un güneyine düzenlediği hava saldırısında 3'ü çocuk 7'si kadın 45 kişi hayatını kaybetmişti. Hizbullah, saldırıda aralarında üst düzey askeri komutanlarından İbrahim Akil'in de bulunduğu 20 mensubunun öldüğünü duyurmuştu. Lübnan'da 17-18 Eylül tarihlerinde çağrı cihazları ile telsizlerin patlatılması ve ardından gerçekleşen Beyrut saldırısında toplamda 84 kişi hayatını kaybetmişti.

(VC)