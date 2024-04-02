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DÜNYA
Yayın Tarihi: 2 Nisan 2024 08:42
 ~ Son Güncelleme: 2 Nisan 2024 08:43
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İsrail, uluslararası yardım kuruluşu çalışanlarını vurdu

İsrail güçleri, Deyr el-Belah şehrinin batısındaki sahil yolunda sivil aracı hedef aldı, World Central Kitchen’ın (WCK) 4 çalışanı yaşamını yitirdi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
İsrail, uluslararası yardım kuruluşu çalışanlarını vurdu

ABD merkezli uluslararası gıda yardımı kuruluşu World Central Kitchen (Dünya Merkezi Mutfağı), Gazze'de İsrail'in saldırısı sonucu çalışanlarının yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Merkezi ABD'nin başkenti Washington DC'de bulunan yardım kuruluşunun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Gazze'de yemek yardımı çalışmalarına katılan çalışanlarının İsrail ordusunun saldırısında öldürüldüğü haberini aldıkları duyuruldu, "Bu, bir trajedi. İnsani yardım çalışanları ve siviller asla ve asla bir hedef olmamalı" dendi.  

Sivil araç hedef alındı

Filistin resmi ajansı WAFA'nın yerel kaynaklara dayandırdığı haberine göre İsrail güçleri, Deyr el-Belah şehrinin batısındaki sahil yolunda sivil aracı hedef aldı, World Central Kitchen’ın (WCK) 4 çalışanı yaşamını yitirdi.

Gazze'deki hükümetin medya ofisinden yapılan açıklamada, İsrail'in saldırısında bir Avustralyalı kadın, Birleşik Krallık ve Polonyalı iki erkek ve kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişinin yanı sıra bir Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Dünyaca ünlü şef Jose Andres'in kurucusu olduğu, kar amacı gütmeyen sivil toplum kuruluşu World Central Kitchen, Maraş merkezli depremler sonrasında Türkiye'de kurduğu mutfaklarda depremzedelere sıcak yemek sunmuştu.

Beyaz Saray'dan tepki

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adrienne Watson, saldırıyla ilgili X'teki hesabından açıklama yaptı.

Watson, açıklamasında, "Gazze'de WCK insani yardım görevlilerini öldüren saldırıdan dolayı çok üzüntü duyduk ve derin bir şekilde rahatsız olduk. İnsani yardım görevlileri, ihtiyaç sahiplerine yardım dağıtırken korunmalıdır. İsrail olayı soruşturmalı" dedi.

2023 Filistin-İsrail Savaşı
2023 Filistin-İsrail Savaşı
13 Ekim 2023

(AS)

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