“İsrail, Uluslararası Adalet Divanı kararını yok sayıyor”

Britanya merkezli uluslararası sivil toplum kuruluşu Save the Children, İsrail’in Gazze’nin güneyindeki Refah kentine yönelik saldırılarıyla, Uluslararası Adalet Divanı’nın (UAD) “Refah’a yönelik saldırıların derhal durdurulması” kararını açıkça yok saydığını açıkladı.

Save the Children, X sosyal medya platformundan İsrail’in 7 Ekim’den bu yana büyük bir insanlık felaketine yol açtığı Gazze’deki saldırılarına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, İsrail’in Refah'taki saldırılarında 4 gün içinde aralarında çocukların da bulunduğu en az 66 kişinin öldürüldüğü belirtilerek, acilen ateşkes talep edildi.

Açıklamada ayrıca, İsrail’in saldırılarının, UAD’nin 24 Mayıs'ta aldığı İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarını derhal durdurmasına yönelik tedbir kararlarının ardından geldiğine dikkat çekildi.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), 28 Mayıs'ta İsrail ordusunun hedefindeki Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Refah'ta son 3 haftada 1 milyon Filistinlinin yerinden edildiğini açıklamıştı.

ABD Ulusal Kalkınma Ajansı: Gazze’de koşullar her zamankinden kötü

ABD Ulusal Kalkınma Ajansı Başkanı (USAID) Samantha Power, X sosyal medya hesabından İsrail’in saldırılarının sürdüğü Gazze Şeridi’ndeki insani felakete ilişkin paylaşımda bulundu.

İsrail’in saldırıları ve sınır geçişlerini kapatmasının yardımların dağıtımını son derece zorlaştırdığına dikkati çeken Power, “Gazze'de çalışan insani yardım ortaklarımız, koşulların her zamankinden daha kötü olduğunu söylüyor” dedi.

Power, Gazze’de ihtiyaç içinde olanlara müdahaleyi hızlandırmak için bağışçı hükümetlerle görüştüğünü de belirtti.

700 bin Filistinli gıda sıkıntısı çekiyor

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yaşayan yaklaşık 700 bin Filistinli, İsrail'in sınır kapılarını kapalı tutmaya devam etmesi ve kuzey bölgelerine yardım tırlarının girişine izin vermemesi sebebiyle gıda malzemesi eksikliği çekiyor.

Yerel yetkililer ve uluslararası kuruluşlar, bu durumun "kıtlık tehdidini" yeniden gün yüzüne çıkardığını ifade ediyor. İsrail ordusunun, son dönemde Refah Sınır Kapısı'nı işgal etmesi ve uyguladığı kısıtlamalar nedeniyle Gazze Şeridi'ne gönderilen insani yardım girişinde ciddi düşüş yaşandı.

İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemiş, 7 Mayıs sabahı da Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır ile olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.

ABD'de yayın yapan New York Times gazetesinde 24 Mayıs'ta yayımlanan haberde, "İsrail insani yardımlara ilişkin kısıtlamalarını kaldırmazsa, çatışmalar durmazsa ve temel hizmetler yeniden faaliyete geçirilmezse, mayıs ayında Gazze Şeridi'nde kıtlık yaşanacak" diye yazdı.

New York Times, "Yetersiz beslenmeye karşı sağlık hizmeti ve temiz su gibi olması gereken hizmetler bulunmadığı müddetçe Gazze'de kıtlığın yaşanması bekleniyor" dedi.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(AS)