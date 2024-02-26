“İsrail UAD kararını çiğneyerek Filistinlilere yardımı bloke ediyor”

İnsan Hakları İzleme (HRW) kuruluşu, İsrail’in BM Yüksek Mahkemesi'nin savaşı yumuşatarak Gazze Şeridi'ne yığılan çaresiz insanlara acil yardım sağlanması yolundaki emrine uymadığını açıkladı.

"İsrail 2,3 milyon Gazzeliyi açlığa mahkum ediyor"

İnsan Hakları İzleme (HRW) kuruluşunun İsrail ve Filistin Direktörü Omar Shakir, "İsrail hükümeti, Uluslararası Adalet Divanı'nın bağlayıcı emri öncesindekinden de fazla tehlikeyle karşı karşıya bırakarak Gazze'deki 2,3 milyon Filistinliyi açlığa mahkum ediyor" dedi.

Shakir, ayrıca "İsrail hükümeti[nin] mahkemenin kararını görmezden geldi[ğini], hatta bazı açılardan hayat kurtarmaya yönelik yardımları daha fazla engelleyerek baskıyı yoğunlaştırdı[ğını]” da ekledi.

HRW, diğer ülkelerin İsrail hükümetinin mahkemenin soykırım davasında aldığı bağlayıcı emirlere uymasını sağlamak üzere baskı kurmak amacıyla yaptırım ve ambargolar da dahil her türlü etkiyi kullanması gerektiğini söyledi.

HRW 2023 raporu HRW, Aralık 2023'te yayımladığı bir raporda, İsrail makamlarının açlığı bir savaş silahı olarak kullandığını tespit etmişti. Raporda, İsrail yetkililerince belirlenen ve İsrail güçlerince yürütülen politikaya göre, İsrail makamlarının kasıtlı olarak su, gıda ve yakıt teslimatını engellemek, insani yardımın önünü kasten kesmek, tarım alanlarını tahrip etmek ve sivil nüfusun yaşamını sürdürmesi için gereksindiği malzemelerden yoksun bırakmakta olduğu kaydediliyordu.

İsrail'i soykırımla suçlayan Güney Afrika’nın başvurusuna ilişkin ön yanıtında BM’nin yargı organı olan Uluslararası Adalet Divanı (UAD) İsrail'e Gazze'de ölüm, yıkım ve her türlü soykırım eylemini önlemek üzere elinden gelen bütün çabayı göstermesi talimatı vermişti.

UAD'NİN "İHTİYATİ TEDBİR" KARARI Filistin ve Güney Afrika, İsrail'in derhal UAD kararlarına uyarak Gazze istilasına son vermesini istedi

Buna karşın UAD emri, İsrail saldırıları sonunda yüzbinlerce Filistinlinin yığıldığı dar Gazze Şeridi’nde insani bir felaketi tetikleyen askeri saldırıları sonlandırmakta yetersiz kaldı.

İsrail, meşru müdafaa savaşı verdiğini iddia ederek kendisine yöneltilen suçlamaları şiddetle reddediyor.

AP’nin haberine göre, karardan bir ay sonra ve savaşın beşinci ayını doldurmasına birkaç gün kala İsrail kara harekatını 1,4 milyon Filistinlinin güvenlik arayışıyla akın ettiği Gazze'nin en güney ucunda Mısır sınırındaki kasabası Refah'a doğru genişletme hazırlıklarını sürdürüyor.

Uluslararası insani yardım kuruluşlarından Gazze çağrısı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisinden Pazartesi günü erken saatlerde yapılan açıklamada ordunun Refah'a yönelik harekât planının yanı sıra sivilleri savaş bölgelerinden tahliye planlarının da Savaş Kabinesine sunulduğu bildirildi.

(AEK)