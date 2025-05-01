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Yayın Tarihi: 1 Mayıs 2025 09:37
 ~ Son Güncelleme: 1 Mayıs 2025 14:11
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İsrail, tarihinin en büyük yangınlarından biriyle mücadele ettiğini açıkladı

Tel Aviv yönetimi, henüz kontrol altına alınamayan yangınlara müdahale için uluslararası yardım talebinde bulundu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
İsrail, tarihinin en büyük yangınlarından biriyle mücadele ettiğini açıkladı
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

İsrail itfaiyesi, Kudüs ile Tel Aviv arasındaki Eştaol Ormanı'nda dün (30 Nisan) başlayan ve yayılan yangın nedeniyle aralarında Neve Şalom, Bekoa, Taoz, Naşşon ve Mesilat Zion'un bulunduğu 10 yerleşim yerinden yaklaşık 7 bin kişinin tahliye edildiğini duyurdu.​​​​​​​

Kudüs ile Tel Aviv arasındaki şiddetli rüzgârla büyüyen ve yaklaşık 12 bin dönüm alanın yandığı yangınlar nedeniyle iki şehir arasındaki bazı otoyolların ulaşıma kapatıldığı aktarıldı.

İsrail basını daha önce 11 yangın söndürme uçağı ile 150 itfaiye ekibinin şiddetli rüzgârla yayılan yangını kontrol altına almak için çalıştığını bildirirken, İsrail itfaiyesi yetkilileri, hava muhalefeti nedeniyle uçakların yangına müdahale edemediğini duyurdu.

İsrail’de orman yangını
İsrail’de orman yangını
30 Nisan 2025

“Belki de şimdiye kadar görülen en büyük yangın”

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, İsrail itfaiyesi Kudüs Bölge Sorumlusu Shmulik Friedman, ülke tarihindeki en büyük yangınlardan biriyle mücadele ettiklerini duyurdu.

Friedman, basına yaptığı açıklamada, "Çok büyük bir orman yangınının ortasındayız, belki de bu ülkede şimdiye kadar görülen en büyük yangın,” dedi.

İtfaiye ekiplerinin yangınları kontrol altına almaktan "çok uzak" olduğunun altını çizen Friedman, yangına neyin sebep olduğunu henüz tespit edemediklerini belirtti.

İsrail Polisi Sözcüsü Dean Elsdunne, bölgedeki yangının yayıldığını ve ülkenin önemli otoyollarından 1 No'lu otobana yaklaştığını belirtti.

Yardım talebi

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Tel Aviv yönetiminin, büyüyen yangınlara müdahale için aralarında Bulgaristan, Yunanistan, Hırvatistan, İtalya ve Güney Kıbrıs’tan uluslararası yardım talebinde bulunduğu aktarıldı.

İtalya ve Hırvatistan'dan orman yangınını söndürme çalışmalarına katılmak üzere 3 uçağın ülkeye geleceği de duyuruldu.

Öte yandan Başbakan Benjamin Netanyahu'nun talimatı doğrultusunda, İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi'nin uluslararası yardım çabalarını yürütülmesine ilişkin bir durum değerlendirmesi gerçekleştirdiği aktarıldı.

İsrail Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ise Bakan Gideon Saar'ın kontrol altına almakta zorlandıkları yangınlara karşı yardım için İngiltere, Fransa, Çek Cumhuriyeti, İsveç, Arjantin, İspanya, Kuzey Makedonya ve Azerbaycan'dan mevkidaşları ile görüşme gerçekleştirdiği bildirildi. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
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30 Nisan 2025
/haber/israilde-orman-yangini-306991
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