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DÜNYA
Yayın Tarihi: 29 Ekim 2023 15:40
 ~ Son Güncelleme: 29 Ekim 2023 15:47
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İsrail tankları sınırı geçti, Gazze’nin kuzeyine konuşlandı

Anadolu Ajansı İsrail tanklarının Gazze’nin kuzeyinde bulunan Beyt Hanun Mahallesi’nin hemen yanındaki tarım arazilerine yerleştiğini geçti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/29/israil-tanklari-siniri-gecti-gazzenin-kuzeyine-konuslandi.jpg
Fotoğraf: Mostafa Alkharouf / AA

Sınırı geçen İsrail ordusuna ait tanklar, abluka altındaki Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Beyt Hanun Mahallesi yakınındaki tarım arazilerine konuşlandırıldı.

İsrail’in yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze’ye yönelik saldırıları, 23. gününde de şiddetlenerek devam ediyor.

Gece boyunca Gazze’de 450’den fazla yeri hava saldırılarıyla vuran İsrail ordusu, sabah saatlerinden itibaren de obüs ve tank atışlarıyla Gazze’nin kuzeyini bombalıyor.

İsrail uçakları da Gazze’nin kuzeyine hava saldırılarını sürdürüyor.

İsrail’in Sderot şehrinde bulunan Anadolu Ajansı (AA) muhabiri, İsrail ordusunun tanklarını Gazze’nin kuzeyinde konuşlandırdığını bildirdi.

AA muhabiri, sınırın karşı tarafında bulunan tankların Gazze’nin kuzeyinde bulunan Beyt Hanun Mahallesi’nin hemen yanındaki tarım arazilerine yerleştirildiğini belirtti.

İsrail ordusu, cuma günü yaptığı açıklamada kara birliklerinin Gazze çevresindeki “faaliyetlerini genişleteceğini” duyurmuştu.

Bu açıklamanın ardından İsrail ordusu, Gazze’nin kuzeyi başta olmak üzere bölgeye havadan, karadan ve denizden saldırılarını şiddetlendirmişti.

(HA)

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