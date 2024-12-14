İsrail, Suriye’ye hava saldırıları düzenledi

İsrail ordusu, Beşar Esad yönetiminin sona erdiği Suriye’ye yönelik hava saldırılarına devam ediyor.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, İsrail, başkent Şam’ın stratejik bölgesi olan Kasiyun Dağı çevresinde Beşar Esad’ın kardeşi Mahir Esad’ın daha önce komuta ettiği 4. tümenin karargahına hava saldırısı düzenledi.

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İsrail ordusu ayrıca, Hama’nın güneybatısındaki Misyaf ilçesinde bulunan "Bilimsel Araştırma Merkezi"ni hedef aldı.

Ayrıca Süveyda’nın kuzeyindeki Halhala Askeri Havalimanı da İsrail tarafından bombalandı.

Suriye’de 27 Kasım’da şiddetlenen çatışmaların ardından Baas Partisi ve Esad iktidarının çöküşe girmesiyle İsrail, Suriye’deki askeri imkanları yok etmek amacıyla yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

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İsrail’in Suriye’deki tampon bölgeyi işgal etmesi İsrail ordusu, Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz’ın talimatı doğrultusunda 8 Aralık’ta işgal altında bulunan Golan Tepeleri’ndeki tampon bölgeye girmişti. İsrail, Suriye’ye ait Golan Tepeleri’ni 1967’den bu yana işgal altında tutuyor. 1974’te İsrail ile Suriye arasında imzalanan Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması ile tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti *İsrail ordusunun, işgal altındaki Golan Tepeleri ve Kuneytire bölgelerindeki ilerleyişi, 12 Aralık 2024 (Harita: ISW News)

(VC)