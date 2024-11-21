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Yayın Tarihi: 21 Kasım 2024 13:00
 ~ Son Güncelleme: 21 Kasım 2024 13:41
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İsrail, Suriye’nin Tedmur kentine hava saldırıları düzenledi

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, İsrail’in düzenlediği hava saldırılarında İran destekli milislerin hedef alındığını ve en az 68 kişinin hayatını kaybettiğini öne sürdü.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
İsrail, Suriye’nin Tedmur kentine hava saldırıları düzenledi
Fotoğraf: SOHR

İsrail ordusu, Suriye’nin Humus vilayetine bağlı Tedmur (Palmira) ilçesine hava saldırıları düzenledi.

Suriye’nin resmi haber ajansı SANA’nın bir askeri kaynağa dayandırdığı habere göre, İsrail savaş uçakları dün (20 Kasım) yerel saatle 13.30’da düzenlediği saldırıda en az 36 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi yaralandı.

Haberde, sanayi bölgesi ile sivillerin kullandığı binaların vurulduğu belirtildi.

İsrail, saldırılarla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

*SANA, İsrail saldırısının, Ürdün sınırındaki El-Tenef yönünden gerçekleştiğini belirtti. (Harita: Liveuamap)

SOHR: İran destekli milisler hedef alındı

Londra merkezli muhalif Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), İran destekli milislerin hedef alındığını ve saldırılarda en az 68 kişinin hayatını kaybettiğini, 43 kişinin de yaralandığını öne sürdü.

Habere göre saldırılarda, Iraklı Nuceba Hareketi ve Lübnan Hizbullah’ı komutanlarının toplantı yaptığı bir mekân, El-Cemiyye Mahallesi’nde bir sanayi bölgesi ve milis ailelerinin ikamet ettiği bir konut bölgesi hedef alındı.

İsrail savaş uçaklarının, Suriye’nin güneyindeki Dera kırsalından “El-Tenef” hava sahasına kadar uçtuktan sonra Tedmur’u bombaladığını belirten Gözlemevi, saldırıda hayatını kaybedenlere ilişkin şu detayları paylaştı:

  • İran destekli 42 Suriyeli milis
  • Çoğunluğu Nuceba Hareketi mensubu olan 22 yabancı uyruklu milis
  • 4 Lübnan Hizbullah’ı mensubu

2024’te İsrail’in Suriye saldırılarının bilançosu

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin verilerine göre, 2024 yılı başından bu yana İsrail, Suriye topraklarını toplamda 152 kez hedef aldı. Bu saldırıların 126’sı havadan, 26’sı karadan gerçekleşti.

İsrail’in bir saldırıda birden fazla bölgeyi hedef alabildiğini belirten Gözlemevi, vilayetlere göre saldırı sayılarını şöyle belirtti: Başkent Şam ve çevresine 54, Dera’ya 17, Humus’a 50, Kuneytire’ye 16, Tartus’a 3, Deyrizor’a 5, Halep’e 3, Hama’ya 4, Lazkiye’ye 2, Süveyde’ye 3, İdlib’e 1 kez saldırı düzenlendi.

Saldırılarda, 16’sı kadın ve 12’si çocuk olmak üzer 62 sivil hayatını kaybetti, 69 sivil ise yaralandı. Gözlemevi ayrıca, 371 askeri unsurun hayatını kaybettiğini, 298’inin ise yaralandığını raporladı:

  • 62 Suriye askeri
  • 25 İran Devrim Muhafızları mensubu
  • 59 Lübnan Hizbullahı mensubu
  • 28 Iraklı milis
  • 126 Suriyeli milis (bunlardan 5’i Hizbullah’la işbirliği yapan subay)
  • 27 yabancı uyruklu milis
  • 10 kişi İslami Cihad ve bağlı gruplardan
  • 1 kimliği belirsiz kişi (İdlib, Serakib’de)
  • 3 kimliği belirsiz kişi (Şam, Seyyide Zeynep’te)
  • 3 kimliği belirsiz kişi (Şam, Mezze’de)
  • 22 kişi Tedmur’da çoğunluğu Nuceba Hareketi mensubu yabancı uyruklu milis

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
israil ordusu Suriye palmira tedmur hava saldırısı Hizbullah
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