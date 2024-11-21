İsrail, Suriye’nin Tedmur kentine hava saldırıları düzenledi

İsrail ordusu, Suriye’nin Humus vilayetine bağlı Tedmur (Palmira) ilçesine hava saldırıları düzenledi.

Suriye’nin resmi haber ajansı SANA’nın bir askeri kaynağa dayandırdığı habere göre, İsrail savaş uçakları dün (20 Kasım) yerel saatle 13.30’da düzenlediği saldırıda en az 36 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi yaralandı.

Haberde, sanayi bölgesi ile sivillerin kullandığı binaların vurulduğu belirtildi.

İsrail, saldırılarla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

*SANA, İsrail saldırısının, Ürdün sınırındaki El-Tenef yönünden gerçekleştiğini belirtti. (Harita: Liveuamap)

SOHR: İran destekli milisler hedef alındı

Londra merkezli muhalif Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), İran destekli milislerin hedef alındığını ve saldırılarda en az 68 kişinin hayatını kaybettiğini, 43 kişinin de yaralandığını öne sürdü.

Habere göre saldırılarda, Iraklı Nuceba Hareketi ve Lübnan Hizbullah’ı komutanlarının toplantı yaptığı bir mekân, El-Cemiyye Mahallesi’nde bir sanayi bölgesi ve milis ailelerinin ikamet ettiği bir konut bölgesi hedef alındı.

İsrail savaş uçaklarının, Suriye’nin güneyindeki Dera kırsalından “El-Tenef” hava sahasına kadar uçtuktan sonra Tedmur’u bombaladığını belirten Gözlemevi, saldırıda hayatını kaybedenlere ilişkin şu detayları paylaştı:

İran destekli 42 Suriyeli milis

Çoğunluğu Nuceba Hareketi mensubu olan 22 yabancı uyruklu milis

4 Lübnan Hizbullah’ı mensubu

2024’te İsrail’in Suriye saldırılarının bilançosu Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin verilerine göre, 2024 yılı başından bu yana İsrail, Suriye topraklarını toplamda 152 kez hedef aldı. Bu saldırıların 126’sı havadan, 26’sı karadan gerçekleşti. İsrail’in bir saldırıda birden fazla bölgeyi hedef alabildiğini belirten Gözlemevi, vilayetlere göre saldırı sayılarını şöyle belirtti: Başkent Şam ve çevresine 54, Dera’ya 17, Humus’a 50, Kuneytire’ye 16, Tartus’a 3, Deyrizor’a 5, Halep’e 3, Hama’ya 4, Lazkiye’ye 2, Süveyde’ye 3, İdlib’e 1 kez saldırı düzenlendi. Saldırılarda, 16’sı kadın ve 12’si çocuk olmak üzer 62 sivil hayatını kaybetti, 69 sivil ise yaralandı. Gözlemevi ayrıca, 371 askeri unsurun hayatını kaybettiğini, 298’inin ise yaralandığını raporladı: 62 Suriye askeri

25 İran Devrim Muhafızları mensubu

59 Lübnan Hizbullahı mensubu

28 Iraklı milis

126 Suriyeli milis (bunlardan 5’i Hizbullah’la işbirliği yapan subay)

27 yabancı uyruklu milis

10 kişi İslami Cihad ve bağlı gruplardan

1 kimliği belirsiz kişi (İdlib, Serakib’de)

3 kimliği belirsiz kişi (Şam, Seyyide Zeynep’te)

3 kimliği belirsiz kişi (Şam, Mezze’de)

22 kişi Tedmur’da çoğunluğu Nuceba Hareketi mensubu yabancı uyruklu milis

(VC)