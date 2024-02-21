ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
DÜNYA
Yayın Tarihi: 21 Şubat 2024 12:37
 ~ Son Güncelleme: 21 Şubat 2024 13:04
2 dk Okuma

İsrail, Suriye’nin başkenti Şam’ı vurdu: En az iki ölü

Suriye Savunma Bakanlığı, Şam'ın Kefer Susa bölgesindeki bir binanın hedef alındığını ve saldırıda en az iki sivilin hayatını kaybettiğini, bir sivilin de yaralandığını açıkladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
İsrail, Suriye’nin başkenti Şam’ı vurdu: En az iki ölü
Fotoğraf: SANA

İsrail savaş uçaklarının, Suriye’nin başkenti Şam’daki bir binayı hedef aldığı bildirildi.

Suriye’nin resmi haber ajansı SANA’nın aktardığına göre, Suriye Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, İsrail saldırısının, bugün sabah yerel saatle 09.40 sularında işgal altındaki Golan Tepeleri yönünden gerçekleştiği ve Kefer Susa bölgesindeki bir binanın vurulduğu belirtildi.

Bakanlık, İsrail saldırısında en az iki sivilin hayatını kaybettiğini, bir sivilin de yaralandığını açıkladı.

Saldırıya ilişkin İsrail ordusundan henüz bir açıklama gelmedi.

ABD, Türkiye ve İsrail'i Suriye ve Hizbullah'a karşı donatıyor
ABD, Türkiye ve İsrail'i Suriye ve Hizbullah'a karşı donatıyor
20 Şubat 2024

Kefer Susa, Dışişleri Bakanlığı ve Bakanlar Konseyi başta olmak üzere çeşitli devlet kurumlarına ev sahipliği yapması nedeniyle önemli bir bölge.

Öte yandan Hizbullah’ın askeri lideri İmad Muğniye, 12 Şubat 2008’de Kefer Susa’da bombalı araçla düzenlenen bir suikast sonucu hayatını kaybetmişti. Hizbullah, suikasttan, İsrail'in dış istihbarat teşkilatı Mossad ve ABD'nin dış istihbarat teşkilatı CIA'yı sorumlu tutmuştu.

Ne olmuştu?

Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları öncülüğündeki Filistinli direniş gruplarının 7 Ekim’de başlattığı ‘Aksa Tufanı’ operasyonunun dördüncü gününde (10 Ekim) İsrail ile Suriye arasında karşılıklı top atışları yaşanmıştı.

12 Ekim’de Şam ve Halep havalimanlarını vuran İsrail, o tarihten bu yana söz konusu havalimanlarının yanı sıra başkent Şam yakınlarındaki İran ve Hizbullah güçlerini hedef almayı sürdürüyor.

(VC)

Suriye israil ordusu
ilgili haberler
İsrail'den Şam'a füzeli saldırı: İran Devrim Muhafızları'nın üst düzey isimleri öldürüldü
20 Ocak 2024
/haber/israil-den-sam-a-fuzeli-saldiri-iran-devrim-muhafizlari-nin-ust-duzey-isimleri-olduruldu-290815
İranlı komutan, Suriye’de İsrail’in saldırısında öldürüldü
26 Aralık 2023
/haber/iranli-komutan-suriyede-israilin-saldirisinda-olduruldu-289793
İsrail savaş uçakları bir kez daha Suriye’yi vurdu
11 Aralık 2023
/haber/israil-savas-ucaklari-bir-kez-daha-suriyeyi-vurdu-289140
İsrail’den Suriye’ye hava saldırısı: İki İran Devrim Muhafızı öldü
2 Aralık 2023
/haber/israilden-suriyeye-hava-saldirisi-iki-iran-devrim-muhafizi-oldu-288774
İsrail, Şam ve Halep havalimanlarını yine vurdu
23 Ekim 2023
/haber/israil-sam-ve-halep-havalimanlarini-yine-vurdu-286769
ilgili haberler
İsrail'den Şam'a füzeli saldırı: İran Devrim Muhafızları'nın üst düzey isimleri öldürüldü
20 Ocak 2024
/haber/israil-den-sam-a-fuzeli-saldiri-iran-devrim-muhafizlari-nin-ust-duzey-isimleri-olduruldu-290815
İranlı komutan, Suriye’de İsrail’in saldırısında öldürüldü
26 Aralık 2023
/haber/iranli-komutan-suriyede-israilin-saldirisinda-olduruldu-289793
İsrail savaş uçakları bir kez daha Suriye’yi vurdu
11 Aralık 2023
/haber/israil-savas-ucaklari-bir-kez-daha-suriyeyi-vurdu-289140
İsrail’den Suriye’ye hava saldırısı: İki İran Devrim Muhafızı öldü
2 Aralık 2023
/haber/israilden-suriyeye-hava-saldirisi-iki-iran-devrim-muhafizi-oldu-288774
İsrail, Şam ve Halep havalimanlarını yine vurdu
23 Ekim 2023
/haber/israil-sam-ve-halep-havalimanlarini-yine-vurdu-286769
Sayfa Başına Git