İsrail, Suriye’nin başkenti Şam’ı vurdu: En az iki ölü

İsrail savaş uçaklarının, Suriye’nin başkenti Şam’daki bir binayı hedef aldığı bildirildi.

Suriye’nin resmi haber ajansı SANA’nın aktardığına göre, Suriye Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, İsrail saldırısının, bugün sabah yerel saatle 09.40 sularında işgal altındaki Golan Tepeleri yönünden gerçekleştiği ve Kefer Susa bölgesindeki bir binanın vurulduğu belirtildi.

Bakanlık, İsrail saldırısında en az iki sivilin hayatını kaybettiğini, bir sivilin de yaralandığını açıkladı.

Saldırıya ilişkin İsrail ordusundan henüz bir açıklama gelmedi.

ABD, Türkiye ve İsrail'i Suriye ve Hizbullah'a karşı donatıyor

Kefer Susa, Dışişleri Bakanlığı ve Bakanlar Konseyi başta olmak üzere çeşitli devlet kurumlarına ev sahipliği yapması nedeniyle önemli bir bölge.

Öte yandan Hizbullah’ın askeri lideri İmad Muğniye, 12 Şubat 2008’de Kefer Susa’da bombalı araçla düzenlenen bir suikast sonucu hayatını kaybetmişti. Hizbullah, suikasttan, İsrail'in dış istihbarat teşkilatı Mossad ve ABD'nin dış istihbarat teşkilatı CIA'yı sorumlu tutmuştu.

Ne olmuştu? Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları öncülüğündeki Filistinli direniş gruplarının 7 Ekim’de başlattığı ‘Aksa Tufanı’ operasyonunun dördüncü gününde (10 Ekim) İsrail ile Suriye arasında karşılıklı top atışları yaşanmıştı. 12 Ekim’de Şam ve Halep havalimanlarını vuran İsrail, o tarihten bu yana söz konusu havalimanlarının yanı sıra başkent Şam yakınlarındaki İran ve Hizbullah güçlerini hedef almayı sürdürüyor.

(VC)