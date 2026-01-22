ENGLISH KURDÎ
DÜNYA
YT: Yayın Tarihi: 22.01.2026 12:30 22 Ocak 2026 12:30
 ~  SG: Son Güncelleme: 22.01.2026 15:02 22 Ocak 2026 15:02
Okuma Okuma:  2 dakika

“İsrail, Suriyeli Kürtlere yönelik bir saldırıyı onaylamadı”

İsrail’in ABD Büyükelçisi Yechiel Leiter, Reuters’ın haberinde yer alan iddiaları reddetti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
“İsrail, Suriyeli Kürtlere yönelik bir saldırıyı onaylamadı”
Fotoğraf: İsrail’in ABD Büyükelçisi Yechiel Leiter’in X hesabı

İsrail’in ABD Büyükelçisi Yechiel Leiter, Reuters’da yayımlanan “Suriye’de Eş-Şara, ABD’yi karşısına almadan Kürtlerin kontrolündeki bölgeleri nasıl ele geçirdi?” haberine yanıt verdi.

Sosyal medya platformu X’ten haberle ilgili açıklama yapan Leiter, şöyle dedi:

Açıkça ifade edeyim: Paris’te gerçekleştirilen üçlü toplantının tamamına bizzat katıldım ve İsrail hiçbir zaman Suriye ordusunun Suriyeli Kürtlere yönelik bir saldırısını onaylamadı. Bunu yaptığımız yönündeki tüm iddialar asılsızdır.

Haberde ne diyordu?

Reuters’a konuşan dokuz kaynağa göre, Geçici Suriye Hükümeti’nin Kürtlerin öncülüğündeki Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) kontrolündeki bölgeleri “hızla ele geçirmesi”, bu ay başında Şam, Paris ve Irak’ta yapılan kapalı görüşmelerde şekillendi.

İsrail ve Suriye arasında ABD gözetiminde ortak bir istihbarat mekanizması kurulmasının ele alındığı 6 Ocak Paris görüşmeleri, ABD’nin Suriye’de güç dengesini Kürtler aleyhine değiştiren operasyona fiilen engel olmadığını ortaya koydu. Suriyeli yetkililer, İsrail’e SDG’yi “entegrasyonu geciktirmemeye” teşvik etme çağrısında bulundu

Süreç, Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara’ya iki kritik kazanım sağladı: Ülke topraklarını tek yönetim altında toplama hedefini ilerletmek ve Trump yönetimindeki ABD’nin başlıca muhatabı hâline gelmek. Operasyon, Kürtlerin Suriye’nin kuzeydoğusunda sürdürmek istediği özerk yapıyı büyük ölçüde ortadan kaldırdı. ABD elçisi Tom Barrack, Washington’un artık SDG için ayrı bir rol öngörmediğini açıkladı.

2015’ten bu yana SDG’yi destekleyen ABD, 2025 boyunca “sonuçsuz kalan” entegrasyon görüşmelerinin ardından tutum değiştirdi. Paris’teki temaslarda sınırlı bir operasyona itiraz edilmediği, Türkiye üzerinden de Washington’un onay mesajı iletildiği aktarıldı. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
6 Ocak İsrail-Suriye Mutabakatı ahmed eş-şara İsrail’in ABD Büyükelçisi Yechiel Leiter 6 Ocak Halep saldırısı SDG-Şam anlaşması
