ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, dün (15 Ocak) İsrail ile Hamas arasında Gazze'de bir ateşkes anlaşmasına varıldığını duyurdu.

Anlaşma, İsrail'in Gazze'ye yönelik 467 gün boyunca sürdürdüğü saldırılar ve bu saldırılar sonucunda ortaya çıkan büyük insani kriz sonrasında geldi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 17 bini çocuk, 12 bin 298'i kadın olmak üzere 46 bin 707 Filistinli öldü, 110 bin 265 kişi yaralandı.

Ateşkesin ilânıyla birlikte, Gazze'de yaşayan Filistinliler "Hâlâ hayattayım" notuyla kendilerinin, ailelerinin ve onlarla hayatta kalmaya çalışan hayvanların fotoğraflarını paylaştı. Paylaşımlar, genellikle Filistin'e özgü sembollerle, özellikle Filistin bayrağı, karpuz, zeytin ve turunç emojileriyle yapıldı.

Filistinlilerin sosyal medyada paylaştıkları direniş hikâyelerini, onların yaşam mücadelesinin birer kaydı olarak bianet okurları için derledik.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

Mahmoud Al Shebrawy “İsrail soykırımından kurtuldum.”

Umaima Mohamed "Çok zor ve soğuk bir gecenin ardından, Lusy ve ben hâlâ Gazze'de hayattayız."

Abed Alrahman Aljbour "Ben ve kedim Biso hâlâ hayattayız. Yüzlerimizi iyi hatırlayın, bir sonraki biz olabiliriz… Biz sayı değiliz, başlı başına bir gezegeniz."

Suhair Wael "Kendimi nefes alırken buluyorum, oysa bir yıl ya da daha fazla süredir nefesimi tutmuştum. Nefesimi tutuyor ve kurtuluş anını bekliyorum. Bu savaşı yaşadığımızı ve savaştığımızı kendimize hatırlatmalıyız."

Said Shoaib "Gazze'deki amansız soykırımın bir kurbanı ve hayatta kalanıyım."

Mohammed Tahsen "Tekrar ve teyit ediyoruz: Filistin vardı, olacak ve her zaman özgür kalacak. Özgür Filistin."

Khalil Hanawi "Qamar ve ben çok mutluyuz. Acı sona erecek."

Osama Aljbour "Günaydın, hâlâ hayattayım."

Rawan "Savaş dursa bile Gazzelileri unutmayın... Hâlâ yıkımı yaşıyor ve çadırlarda olacağız, değişen tek şey bombalar olmayacak! Acı devam edecek."

Foto Muhabir Motaz Azaiza "Nasıl hissettiğimi ifade edemiyorum ama çok heyecanlıyım ve ateşkesin bugün gerçekleşmesini umuyorum Heyecanlıyım, mutlu değilim. Mutlu değiliz çünkü bizim için ateşkes barış içinde ağlamaya başlayabileceğimiz anlamına geliyor."

Omar Hamad "Dünyanın en kötü ordusu tarafından gerçekleştirilen bu soykırım sırasında yanımızda duran herkese teşekkür ederim. Dünyanın tüm özgür insanlarına teşekkür ederim."

Bisan Wazard "Bu çabalar Gazze halkının hayatında gerçek bir değişiklik sağlayacak mı?"