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DÜNYA
Yayın Tarihi: 16 Ocak 2025 12:10
 ~ Son Güncelleme: 16 Ocak 2025 15:39
2 dk Okuma

GAZZELİLER'DEN DÜNYAYA MESAJLAR

“İsrail soykırımından kurtuldum”

Filistinliler, İsrail’in 467 gün süren saldırılarının ardından ilân edilen ateşkesle ilgili olarak “Hâlâ hayattayım” notuyla fotoğraflarını paylaştı.

Tuğçe Yılmaz

Tuğçe Yılmaz

Tuğçe Yılmaz

Görseli Büyüt
“İsrail soykırımından kurtuldum”
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, dün (15 Ocak) İsrail ile Hamas arasında Gazze'de bir ateşkes anlaşmasına varıldığını duyurdu.

Anlaşma, İsrail'in Gazze'ye yönelik 467 gün boyunca sürdürdüğü saldırılar ve bu saldırılar sonucunda ortaya çıkan büyük insani kriz sonrasında geldi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 17 bini çocuk, 12 bin 298'i kadın olmak üzere 46 bin 707 Filistinli öldü, 110 bin 265 kişi yaralandı.

Ateşkesin ilânıyla birlikte, Gazze'de yaşayan Filistinliler "Hâlâ hayattayım" notuyla kendilerinin, ailelerinin ve onlarla hayatta kalmaya çalışan hayvanların fotoğraflarını paylaştı. Paylaşımlar, genellikle Filistin'e özgü sembollerle, özellikle Filistin bayrağı, karpuz, zeytin ve turunç emojileriyle yapıldı.

Filistinlilerin sosyal medyada paylaştıkları direniş hikâyelerini, onların yaşam mücadelesinin birer kaydı olarak bianet okurları için derledik.

2023 Filistin-İsrail Savaşı
2023 Filistin-İsrail Savaşı
13 Ekim 2023
Görseli Büyüt
Mahmoud Al Shebrawy
Mahmoud Al Shebrawy

“İsrail soykırımından kurtuldum.”

Görseli Büyüt
Umaima Mohamed
Umaima Mohamed

"Çok zor ve soğuk bir gecenin ardından, Lusy ve ben hâlâ Gazze'de hayattayız."

Görseli Büyüt
Abed Alrahman Aljbour
Abed Alrahman Aljbour

"Ben ve kedim Biso hâlâ hayattayız. Yüzlerimizi iyi hatırlayın, bir sonraki biz olabiliriz… Biz sayı değiliz, başlı başına bir gezegeniz."

Görseli Büyüt
Suhair Wael
Suhair Wael

"Kendimi nefes alırken buluyorum, oysa bir yıl ya da daha fazla süredir nefesimi tutmuştum. Nefesimi tutuyor ve kurtuluş anını bekliyorum. Bu savaşı yaşadığımızı ve savaştığımızı kendimize hatırlatmalıyız."

Görseli Büyüt
Said Shoaib
Said Shoaib

"Gazze'deki amansız soykırımın bir kurbanı ve hayatta kalanıyım."

Görseli Büyüt
Mohammed Tahsen
Mohammed Tahsen

"Tekrar ve teyit ediyoruz: Filistin vardı, olacak ve her zaman özgür kalacak. Özgür Filistin."

Görseli Büyüt
Khalil Hanawi
Khalil Hanawi

"Qamar ve ben çok mutluyuz. Acı sona erecek."

Görseli Büyüt
Osama Aljbour
Osama Aljbour

"Günaydın, hâlâ hayattayım."

Görseli Büyüt
Rawan
Rawan

"Savaş dursa bile Gazzelileri unutmayın... Hâlâ yıkımı yaşıyor ve çadırlarda olacağız, değişen tek şey bombalar olmayacak! Acı devam edecek."

Görseli Büyüt
Foto Muhabir Motaz Azaiza
Foto Muhabir Motaz Azaiza

"Nasıl hissettiğimi ifade edemiyorum ama çok heyecanlıyım ve ateşkesin bugün gerçekleşmesini umuyorum Heyecanlıyım, mutlu değilim. Mutlu değiliz çünkü bizim için ateşkes barış içinde ağlamaya başlayabileceğimiz anlamına geliyor."

Görseli Büyüt
Omar Hamad
Omar Hamad

"Dünyanın en kötü ordusu tarafından gerçekleştirilen bu soykırım sırasında yanımızda duran herkese teşekkür ederim. Dünyanın tüm özgür insanlarına teşekkür ederim."

Görseli Büyüt
Bisan Wazard
Bisan Wazard

"Bu çabalar Gazze halkının hayatında gerçek bir değişiklik sağlayacak mı?"

Görseli Büyüt
Nour Almashharawi
Nour Almashharawi

"Elhamdülillah, hayattayız." (TY)

Haber Yeri
İstanbul
Filistin-İsrail Savaşı
Tuğçe Yılmaz
Tuğçe Yılmaz
[email protected] tüm yazıları
bianet muhabiri. "1 Mayıs 1977 Kayıplarını Yakınları Anlatıyor/1 Mayıs 1977 ve Cezasızlık" dosyasını hazırladı. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe bölümü mezunu. 2019 yılından beri "Küba"...

bianet muhabiri. "1 Mayıs 1977 Kayıplarını Yakınları Anlatıyor/1 Mayıs 1977 ve Cezasızlık" dosyasını hazırladı. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe bölümü mezunu. 2019 yılından beri "Küba" isimli köpekle ev arkadaşı. 

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