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YT: Yayın Tarihi: 27.10.2026 23:14 27 Ekim 2026 23:14
 ~  SG: Son Güncelleme: 27.10.2026 23:40 27 Ekim 2026 23:40
Okuma Okuma:  2 dakika

İsrail seçimlerinde katılım rekoru kırıldı: Arap partilerin rolü artacak

İsrail'de 26. Knesset seçimlerinde katılım, sandıklar kapanmadan 2022 seçimlerini geride bıraktı. Filistinli Arap seçmenlerin yoğun katılımı dikkat çekti. Netanyahu'nun iktidarını sürdürüp sürdüremeyeceği belli değil. Kamuoyu yoklamaları, Arap partilerin hükümet kuruluşunda belirleyici olabileceğini gösteriyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
İsrail seçimlerinde katılım rekoru kırıldı: Arap partilerin rolü artacak
İsrail'deki 27 Ekim seçimlerinde bir oy kullanma merkezi/Fotoğraf: UPI
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İsrail'de 27 Ekim Salı günü yapılan parlamento seçimlerinde katılım, son yılların en yüksek düzeyine ulaştı. Merkez Seçim Komitesinin verilerine göre İsrail saatiyle 20.00 itibarıyla seçmenlerin yüzde 74,3'ü sandığa gitti.

Bu oran, 2022 seçimlerindeki yüzde 70,6 katılımın, oy verme işlemi tamamlanmadan geride kaldığını gösterdi.

120 sandalyeli Knesset'te hükümet kurabilmek için 61 milletvekilinin desteği gerekiyor. Seçim Başbakan Binyamin Netanyahu'nun sağ ve aşırı sağ partilerden oluşan bloku ile eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot'un öncülüğündeki muhalefet arasında kutuplaşıyor.

Arap seçmenler hareketlendi

Seçim gününün dikkat çekici gelişmelerinden biri, İsrail nüfusunun yaklaşık yüzde 21'ini oluşturan Arap yurttaşların yoğun katılımıydı.

Arap yerleşimlerinden gelen haberler katılımın önceki seçimlere göre yükseldiğine işaret ediyor. 2022'de Arap ve Dürzi yerleşimlerinde katılım yüzde 53,2'de kalmıştı.

İsrail Komünist Partisi'nin de yer aldığı Hadash (Barış ve Eşitlik için Demokratik Cephe), Ta'al ve Balad'la birlikte yeniden oluşturulan Birleşik Liste'nin öncüsü olarak seçimlere katıldı. Mansur Abbas'ın liderliğindeki Ra'am ise ayrı yarıştı.

2022 seçimlerinde Hadash-Ta'al ve Ra'am beşer milletvekili kazanmış, Balad seçim barajını aşamamıştı. Bu seçimde Arap partilerinin toplam temsil gücünün artması, hükümet kurma hesaplarını değiştirebilir.

Netanyahu karşıtları çoğunluğu sağlayabilecek mi? 

23 Ekim'de yayımlanan son seçim öncesi araştırmalarda Netanyahu bloku yaklaşık 50 sandalyede kalırken, karşısındaki Yahudi muhalefet partileri de tek başlarına 61 sandalyeye ulaşamıyordu.

Ancak muhalefetin önemli bir bölümü Arap partileriyle koalisyona girmeye karşı çıkıyor. Bu nedenle Netanyahu karşıtı milletvekillerinin toplamının çoğunluğu aşması, otomatik olarak yeni hükümet kurulacağı anlamına gelmiyor.

İlk resmî sayım sonuçları, özellikle Arap seçmenlerin artan katılımının parlamentodaki sandalye dağılımına nasıl yansıdığını ve Netanyahu'nun iktidarını sürdürebilecek bir çoğunluk oluşturup oluşturamayacağını gösterecek.

İlk seçim sonuçlarının TSİ gece yarısından sonra 01:00 itibarıyla gelmesi bekleniyor.

(AEK)

Haber Yeri
Tel-Aviv
İsrail seçimler netanyahu muhalefet Araplar
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