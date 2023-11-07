İsrail Savunma Bakanı: "Ordu Gazze kent merkezine girdi"

Hamas'ın 7 Ekim'deki "Aksa Tufanı" harekâtına yanıt olarak İsrail'in giriştiği Gazze istilâsının birinci ayı dolarken İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Salı günü düzenlediği basın açıklamasında ordunun Gazze kent merkezine girdiğini ileri sürdü.

Yeni Delhi TV'nin ajanslardan derlediği habere göre, Gallant açıklamasında "Hamas'ı yok edeceğiz" iddiasında bulundu.

Çatışmalar başladığından bu yana uluslararası toplumdan yükselen ateşkes ya da çatışmaya "insani ara" talebine karşılık Gallant "rehineler bırakılmadıkça insani ateşkes olmayacak" dedi.

"Yahya Sinvar sığınağında kıstırıldı"

Reuters'in haberine göre Gallant, TV'den yayımlanan basın toplantısında, Hamas'ın Gazze'deki en üst düzey lideri Yahya Sinvar'ın sığınağında kıstırıldığını ileri sürdü.

Gallant, İsrail ordusunun "[...] kuzeyden ve güneyden gelerek kara, hava ve deniz kuvvetlerinin tam koordinasyonuyla [Gazze kent merkezine] saldırdı[klarını]" söyledi.

Gallant kentin altında okullar ve hastanelerin altını kat eden ve silah depoları, iletişim odaları ve militanlar için sığınakların bulunduğu kilometrelerce tünel bulunduğunu iddia etti.

Netanyahu: "Gazzenin içindeyiz"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da televizyondan yayınlanan açıklamasında, "Gazze kenti kuşatıldı, kentin içinde faaliyet gösteriyoruz" dedi. İsrail Başbakanı "Hamas üzerindeki baskıyı her geçen saat artırıyoruz. Şu ana kadar yer üstünde ve yer altında binlerce teröristi öldürdük."

Hamas'ın 2,2 milyon nüfuslu "Gazee Şeridi"ni 16 yıldır yöneten askeri kanadı da "savaşçılar[ının] ilerleyen İsrail kuvvetlerine ağır kayıplar ve hasar verdi[ğini]" açıkladı. Sinvar'ın akıbeti üzerine henüz bir yorum yapılmadı.

Reuters her iki tarafın da iddialarının doğrulanamadığını bildirdi.

(AEK)