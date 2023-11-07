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DÜNYA
Yayın Tarihi: 7 Kasım 2023 21:52
 ~ Son Güncelleme: 7 Kasım 2023 22:33
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GAZZE DÜŞÜYOR MU?

İsrail Savunma Bakanı: "Ordu Gazze kent merkezine girdi"

İsrail Savunma Bakanı Gallant, ordunun "Gazze kent merkezine girdi[ğini]" iddia etti. Hamas'tan da ilerleyen İsrail güçlerine "ağır kayıplar" verdirildiği duyuruldu. Netanyahu ve Gallant rehineler teslim edilmedikçe "insani ateşkes" olmayacağını söylediler.

Gazze

Gazze
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/11/07/israil-savunma-bakani-ordu-gazze-kent-merkezine-girdi.jpg
İsrail zırhlı birlikleri Gazze Şeridi'nde/ndtv.com

Hamas'ın 7 Ekim'deki "Aksa Tufanı" harekâtına yanıt olarak İsrail'in giriştiği Gazze istilâsının birinci ayı dolarken İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Salı günü düzenlediği basın açıklamasında ordunun Gazze kent merkezine girdiğini ileri sürdü. 

Yeni Delhi TV'nin ajanslardan derlediği habere göre, Gallant açıklamasında "Hamas'ı yok edeceğiz" iddiasında bulundu.  

Çatışmalar başladığından bu yana uluslararası toplumdan yükselen ateşkes ya da çatışmaya "insani ara" talebine karşılık Gallant "rehineler bırakılmadıkça insani ateşkes olmayacak" dedi. 

"Yahya Sinvar sığınağında kıstırıldı"

Reuters'in haberine göre Gallant, TV'den yayımlanan basın toplantısında, Hamas'ın Gazze'deki en üst düzey lideri Yahya Sinvar'ın sığınağında kıstırıldığını ileri sürdü.

Gallant, İsrail ordusunun "[...] kuzeyden ve güneyden gelerek kara, hava ve deniz kuvvetlerinin tam koordinasyonuyla [Gazze kent merkezine]  saldırdı[klarını]" söyledi. 

Gallant kentin altında okullar ve hastanelerin altını kat eden ve silah depoları, iletişim odaları ve militanlar için sığınakların bulunduğu kilometrelerce tünel bulunduğunu iddia etti. 

Netanyahu: "Gazzenin içindeyiz"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da televizyondan yayınlanan açıklamasında, "Gazze kenti kuşatıldı, kentin içinde faaliyet gösteriyoruz" dedi. İsrail Başbakanı "Hamas üzerindeki baskıyı her geçen saat artırıyoruz. Şu ana kadar yer üstünde ve yer altında binlerce teröristi öldürdük."

Hamas'ın 2,2 milyon nüfuslu "Gazee Şeridi"ni 16 yıldır yöneten askeri kanadı da "savaşçılar[ının] ilerleyen İsrail kuvvetlerine ağır kayıplar ve hasar verdi[ğini]" açıkladı. Sinvar'ın akıbeti üzerine henüz bir yorum yapılmadı.

Reuters her iki tarafın da iddialarının doğrulanamadığını bildirdi. 

(AEK)

Gazze israil ordusu Hamas aksa tufanı operasyonu
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