ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
DÜNYA
Yayın Tarihi: 20 Ağustos 2025 15:45
 ~ Son Güncelleme: 20 Ağustos 2025 15:48
2 dk Okuma

İsrail Savunma Bakanı Katz, Gazze kentini işgal planını onayladı

İsrail ordusunun Gazze kentini işgal saldırılarına, “Gideon’un Savaş Arabaları II” verildiği duyuruldu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
İsrail Savunma Bakanı Katz, Gazze kentini işgal planını onayladı
İsrail’in yoğun bombardımanı nedeniyle çok sayıda Filistinli aile, Gazze kentinden şeridin güneyine doğru göç ediyor, 18 Ağustos 2025. (Fotoğraf: AA)

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz’ın Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir’in kendisine sunduğu Gazze kentini işgal planını onayladığı duyuruldu.

The Times of Israel gazetesinin haberine göre, gece Zamir ve ordu kurmaylarıyla Gazze kentinin işgali üzerine yapılan toplantının ardından Bakan Katz, bu sabah ordunun işgal planını onayladı.

Savunma Bakanı Katz’ın kenti işgal planı kapsamında yaklaşık 1 milyon Filistinlinin bölgenin güneyine sürülmesi için yürütülen hazırlıkları da onayladığı aktarıldı.

Gazze kentini işgal saldırılarına, “Gideon’un Savaş Arabaları II” verildiği duyuruldu.

İsrail, 18 Mart’ta ateşkesi bozmasının ardından 17 Mayıs’ta Gazze Şeridi’ndeki işgali genişletmek ve kalıcı hale getirmek için "Gideon’un Savaş Arabaları” isimli saldırılar başlatmıştı.

Gazze’de 1 milyon kişi tekrar zorla yerinden edilmeyle karşı karşıya
Gazze’de 1 milyon kişi tekrar zorla yerinden edilmeyle karşı karşıya
8 Ağustos 2025

60 bin yedek askeri göreve çağırma kararı

İsrail devlet televizyonu KAN’ın haberine göre, Gazze kentini işgal hazırlıkları yapan İsrail ordusu, 60 bin yedek askeri göreve çağırma kararı aldı.

Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir’in dün gece Gazze kentini işgal planını Savunma Bakanı Yisrael Katz’a sunmasının ardından alınan kararla ilerleyen günlerde 60 bin yedek asker silah altına alınacak.

Göreve çağrılacak yedek askerlerin tamamının Gazze kentini işgal saldırılarına katılmasının öngörülmediği belirtilirken kente işgal saldırılarının sürmesi halinde ordudaki yedek asker sayısının 130 bine çıkması bekleniyor.

Söz konusu karar, Savunma Bakanı Katz’ın Genelkurmay Başkanı Zamir ve ordu kurmaylarıyla Gazze kentinin işgali planının görüşüldüğü toplantı sonrası geldi.

2023 Filistin-İsrail Savaşı
2023 Filistin-İsrail Savaşı
13 Ekim 2023

İsrail’in Gazze kentini işgal kararı

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos’ta bölgenin kuzeyindeki Gazzekentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermişti.

Başbakan Binyamin Netanyahu, kabine toplantısı öncesi verdiği bir röportajda, Gazze Şeridi’nin tamamını işgal etmeyi hedeflediklerini söylemişti.

İsrail basında yer alan haberlerde de ordunun Gazze’nin geri kalanını işgal etme emri aldığı, ancak bu adımın eylül ayından önce hayata geçirilmesinin beklenmediği aktarılmıştı.

Plana göre ilk aşamada yaklaşık bir milyon Filistinli güneye kaydırılacak, kent kuşatılacak ve yoğun saldırılar sonrası işgal edilecek.

İkinci aşamada ise büyük ölçüde harabeye dönmüş olan Gazze’nin merkezindeki mülteci kamplarının işgali öngörülüyor.

İsrail, 1967’den 2005’e kadar 38 yıl boyunca Gazze Şeridi’ni işgal altında tutmuştu. Bugün yaklaşık 2,4 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi 18 yıldır ağır bir abluka altında bulunuyor.

Abluka, savaş, işsizlik, yoksulluk hatta susuzluk: Gazze Şeridi
Abluka, savaş, işsizlik, yoksulluk hatta susuzluk: Gazze Şeridi
9 Ekim 2023

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
Filistin-İsrail Savaşı israil ordusu Gazze Gazze Şeridi yisrael katz işgal
ilgili haberler
İsrailliler Netanyahu'nun Gazze'yi işgal kararına karşı, esir takası anlaşması talebiyle genel greve gitti
17 Ağustos 2025
/haber/israilliler-netanyahu-nun-gazze-yi-isgal-kararina-karsi-esir-takasi-anlasmasi-talebiyle-genel-greve-gitti-310516
İsrail'e dünyadan tepkiler: İşgal planı derhal durdurulsun
8 Ağustos 2025
/haber/israil-e-dunyadan-tepkiler-isgal-plani-derhal-durdurulsun-310259
Almanya, Gazze'yi işgale hazırlanan İsrail'e silah satışını durdurdu
8 Ağustos 2025
/haber/almanya-gazze-yi-isgale-hazirlanan-israil-e-silah-satisini-durdurdu-310253
Hamas'tan Netanyahu'ya: İşgal girişimi İsrail ordusuna pahalıya patlar
8 Ağustos 2025
/haber/hamas-tan-netanyahu-ya-isgal-girisimi-israil-ordusuna-pahaliya-patlar-310241
NETANYAHU GAZZE İŞGALİ İÇİN BASTIRIYOR
Gazze'nin topyekün işgali İsrail'e uzun sürecek bir ayaklanmaya da mal olabilir
6 Ağustos 2025
/haber/gazze-nin-topyekun-isgali-israil-e-uzun-surecek-bir-ayaklanmaya-da-mal-olabilir-310190
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
İsrailliler Netanyahu'nun Gazze'yi işgal kararına karşı, esir takası anlaşması talebiyle genel greve gitti
17 Ağustos 2025
/haber/israilliler-netanyahu-nun-gazze-yi-isgal-kararina-karsi-esir-takasi-anlasmasi-talebiyle-genel-greve-gitti-310516
İsrail'e dünyadan tepkiler: İşgal planı derhal durdurulsun
8 Ağustos 2025
/haber/israil-e-dunyadan-tepkiler-isgal-plani-derhal-durdurulsun-310259
Almanya, Gazze'yi işgale hazırlanan İsrail'e silah satışını durdurdu
8 Ağustos 2025
/haber/almanya-gazze-yi-isgale-hazirlanan-israil-e-silah-satisini-durdurdu-310253
Hamas'tan Netanyahu'ya: İşgal girişimi İsrail ordusuna pahalıya patlar
8 Ağustos 2025
/haber/hamas-tan-netanyahu-ya-isgal-girisimi-israil-ordusuna-pahaliya-patlar-310241
NETANYAHU GAZZE İŞGALİ İÇİN BASTIRIYOR
Gazze'nin topyekün işgali İsrail'e uzun sürecek bir ayaklanmaya da mal olabilir
6 Ağustos 2025
/haber/gazze-nin-topyekun-isgali-israil-e-uzun-surecek-bir-ayaklanmaya-da-mal-olabilir-310190
Sayfa Başına Git