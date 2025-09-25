İsrail savaş uçakları Yemen’in başkentini bombaladı

İsrail ordusu, Yemen’in başkenti Sana’ya hava saldırıları düzenledi.

Ensarullah Hareketi’nin (Husiler) ait El-Mesire televizyonunun haberine göre, İsrail savaş uçakları, Sana’daki birçok noktayı bombaladı.

Saldırılar, Ensarullah Hareketi’nin lideri Abdulmelik el-Husi’nin canlı yayında açıklama yaptığı sırada gerçekleştirildi.

استهدف أحياء صنعاء القديمة.

استهدف أحياء صنعاء القديمة.

بيوت مدنية أثناء كان الأطفال يلعبون بنفس زقاق الحي

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Husilere ait “askeri hedeflere yönelik geniş çaplı saldırı” düzenlendiği belirtildi.

Çok sayıda savaş uçağının katıldığı saldırılarda Husilere ait Genelkurmay Başkanlığı kontrol merkezinin de hedef alındığı öne sürüldü.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, X hesabından saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Sana’da “Husilere ait çok sayıda hedefi” bombaladıklarını belirten Katz, çok sayıda insansız hava aracı (İHA) ve silah stoklarını imha ettiklerini savundu.

Saldırılarda can kaybı olup olmadığına ilişkin Husilerden henüz bir açıklama yapılmadı.

Husiler dün İsrail’in güneyindeki Eylat kentine patlayıcı yüklü insansız hava araçları ile saldırı düzenlemiş ve en az 20 kişi yaralanmıştı.

Husiler kimdir?

