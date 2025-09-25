ENGLISH KURDÎ
DÜNYA
Yayın Tarihi: 25 Eylül 2025 17:20
 ~ Son Güncelleme: 25 Eylül 2025 17:24
1 dk Okuma

İsrail savaş uçakları Yemen’in başkentini bombaladı

Başkent Sana’da birçok noktaya yönelik saldırılarda can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

İsrail savaş uçakları Yemen’in başkentini bombaladı
Görsel: X

İsrail ordusu, Yemen’in başkenti Sana’ya hava saldırıları düzenledi.

Ensarullah Hareketi’nin (Husiler) ait El-Mesire televizyonunun haberine göre, İsrail savaş uçakları, Sana’daki birçok noktayı bombaladı.

Saldırılar, Ensarullah Hareketi’nin lideri Abdulmelik el-Husi’nin canlı yayında açıklama yaptığı sırada gerçekleştirildi.

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Husilere ait “askeri hedeflere yönelik geniş çaplı saldırı” düzenlendiği belirtildi.

Çok sayıda savaş uçağının katıldığı saldırılarda Husilere ait Genelkurmay Başkanlığı kontrol merkezinin de hedef alındığı öne sürüldü.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, X hesabından saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Sana’da “Husilere ait çok sayıda hedefi” bombaladıklarını belirten Katz, çok sayıda insansız hava aracı (İHA) ve silah stoklarını imha ettiklerini savundu.

Saldırılarda can kaybı olup olmadığına ilişkin Husilerden henüz bir açıklama yapılmadı.

Husiler dün İsrail’in güneyindeki Eylat kentine patlayıcı yüklü insansız hava araçları ile saldırı düzenlemiş ve en az 20 kişi yaralanmıştı.

Husiler kimdir?
Husiler kimdir?
1 Kasım 2023

(VC)

ilgili haberler
İsrail Yemen'de Husiler'in kontrolündeki Sana'ya saldırdı: 35 ölü
10 Eylül 2025
/haber/israil-yemen-de-husiler-in-kontrolundeki-sana-ya-saldirdi-35-olu-311376
Yemen’e ABD saldırısı: En az 38 kişi öldü
18 Nisan 2025
/haber/yemene-abd-saldirisi-en-az-38-kisi-oldu-306579
İsrail Yemen’de ilk defa havalimanına saldırdı
27 Aralık 2024
/haber/israil-yemende-ilk-defa-havalimanina-saldirdi-303113
İsrail ordusundan Yemen’e hava saldırıları
19 Aralık 2024
/haber/israil-ordusundan-yemene-hava-saldirilari-302839
Yemenli Husiler, Tel Aviv'i balistik füze ve İHA'yla hedef aldı
27 Eylül 2024
/haber/yemenli-husiler-tel-aviv-i-balistik-fuze-ve-iha-yla-hedef-aldi-300160
Husiler: İsrail’in Yemen'e saldırısı, Gazze’ye desteğimizi engelleyemeyecek
22 Temmuz 2024
/haber/husiler-israilin-yemen-e-saldirisi-gazzeye-destegimizi-engelleyemeyecek-297716
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
