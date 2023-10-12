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Yayın Tarihi: 12 Ekim 2023 14:30
 ~ Son Güncelleme: 12 Ekim 2023 15:51
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İsrail savaş uçakları Şam ve Halep havalimanlarını hedef aldı

İlk raporlara göre, İsrail’in hava saldırıları sonucu Şam ve Halep havalimanlarında maddi hasar meydana geldi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/12/israil-savas-ucaklari-sam-ve-halep-havalimanlarini-hedef-aldi.jpg
Fotoğraf: Halep Uluslararası Havalimanı'nın uydu görüntüsü/Google Earth

Filistinli direniş gruplarının 7 Ekim’de başlattığı ‘Aksa Tufanı’ operasyonu sonrası Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılara başlayan İsrail ile Filistinli gruplara ‘tam destek’ veren Suriye ve Hizbullah arasındaki gerilim de tırmanıyor.

Hizbullah
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Lübnan merkezli El-Meyadin televizyonunun haberine göre, İsrail savaş uçakları, Suriye’nin başkenti Şam ile Halep kentindeki havalimanlarını hedef aldı.

Suriye hava savunmasının İsrail füzelerine karşı koymaya çalıştığını belirten El-Meyadin, saldırılar sonucu her iki havalimanın pistlerinde hasar meydana geldiğini kaydetti.

Suriye’nin resmi haber ajansı SANA’nın haberine göre, Suriye Savunma Bakanlığı, saat 13.50 sularında Şam ve Halep havalimanlarına İsrail tarafından eşzamanlı hava saldırıları düzenlendiğini açıkladı.

Havalimanlarının iniş pistlerinin hasar gördüğünü ve hizmet dışı kaldığını belirten Suriye Savunma Bakanlığı, saldırıyı, “İsrail’in Gazze’de işlediği suçlardan ve Filistin Direnişi’nin onlara yaşattığı ağır kayıplardan dikkatleri başka yöne çekmeye yönelik umutsuz bir girişim” olarak nitelendirdi.

10 Ekim’de karşılıklı top atışları

Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları öncülüğündeki Filistinli direniş gruplarının 7 Ekim’de başlattığı ‘Aksa Tufanı’ operasyonunun dördüncü gününde (10 Ekim) İsrail ile Suriye arasında karşılıklı top atışları yaşanmıştı.

İşgal altındaki Golan Tepeleri’nde bulunan İsrail yerleşim birimi Ramat Magshimim’e sınırın Suriye tarafından yapılan top atışları yapılmış, İsrail ordusu da Suriye’ye topçu bombardımanı ve havan ateşiyle karşılık verildiğini açıklamıştı.  

‘Aksa Tufanı’nda yer alan Filistinli örgütler kimler?
‘Aksa Tufanı’nda yer alan Filistinli örgütler kimler?
Bugün 13:09

(VC)

Filistin-İsrail Savaşı israil ordusu Suriye
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/haber/israil-den-suriye-ye-hava-saldirisi-iki-asker-hayatini-kaybetti-283977
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/haber/israil-savas-ucaklari-halep-havalimani-ni-vurdu-283278
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7 Ağustos 2023
/haber/israil-den-sam-a-hava-saldirisi-dort-suriyeli-asker-oldu-282460
İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı
14 Haziran 2023
/haber/israil-den-suriye-ye-hava-saldirisi-280293
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9 Nisan 2023
/haber/israil-den-suriye-ye-hava-saldirisi-askeri-hedefler-vuruldu-277041
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