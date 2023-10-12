İsrail savaş uçakları Şam ve Halep havalimanlarını hedef aldı

Filistinli direniş gruplarının 7 Ekim’de başlattığı ‘Aksa Tufanı’ operasyonu sonrası Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılara başlayan İsrail ile Filistinli gruplara ‘tam destek’ veren Suriye ve Hizbullah arasındaki gerilim de tırmanıyor.

Hizbullah'tan İsrail askeri noktalarına saldırı

Lübnan merkezli El-Meyadin televizyonunun haberine göre, İsrail savaş uçakları, Suriye’nin başkenti Şam ile Halep kentindeki havalimanlarını hedef aldı.

Suriye hava savunmasının İsrail füzelerine karşı koymaya çalıştığını belirten El-Meyadin, saldırılar sonucu her iki havalimanın pistlerinde hasar meydana geldiğini kaydetti.

Suriye’nin resmi haber ajansı SANA’nın haberine göre, Suriye Savunma Bakanlığı, saat 13.50 sularında Şam ve Halep havalimanlarına İsrail tarafından eşzamanlı hava saldırıları düzenlendiğini açıkladı.

Havalimanlarının iniş pistlerinin hasar gördüğünü ve hizmet dışı kaldığını belirten Suriye Savunma Bakanlığı, saldırıyı, “İsrail’in Gazze’de işlediği suçlardan ve Filistin Direnişi’nin onlara yaşattığı ağır kayıplardan dikkatleri başka yöne çekmeye yönelik umutsuz bir girişim” olarak nitelendirdi.

10 Ekim’de karşılıklı top atışları

Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları öncülüğündeki Filistinli direniş gruplarının 7 Ekim’de başlattığı ‘Aksa Tufanı’ operasyonunun dördüncü gününde (10 Ekim) İsrail ile Suriye arasında karşılıklı top atışları yaşanmıştı.

İşgal altındaki Golan Tepeleri’nde bulunan İsrail yerleşim birimi Ramat Magshimim’e sınırın Suriye tarafından yapılan top atışları yapılmış, İsrail ordusu da Suriye’ye topçu bombardımanı ve havan ateşiyle karşılık verildiğini açıklamıştı.

‘Aksa Tufanı’nda yer alan Filistinli örgütler kimler?

(VC)