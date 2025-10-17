İsrail savaş uçakları Lübnan’a 10’dan fazla hava saldırısı düzenledi
İsrail ordusu, ateşkesi ihlal ederek Lübnan’ın güney ve doğusundaki beldelere 10’dan fazla hava saldırısı düzenledi. Lübnan’ın güneyindeki Nebatiye, Sayda, Mercayun ve Bint Cubeyl ile doğusundaki Bekaa bölgesine bağlı Baalbek kentlerini hedef aldı.
Anadolu Ajansı’nın, Lübnan haber ajansı NNA’dan aktardığı habere göre, İsrail savaş uçaklarının düzenlediği şiddetli saldırıların bazılarının taş ocağı ve çimento fabrikalarını hedef aldığı bildirildi.
İsrail savaş uçakları, Nebatiye’deki Rumin ile Humin beldeleri arasındaki bir bölgenin yanı sıra, Sayda’daki Benaful beldesine iki, Sarafand ile Beysariye beldeleri arasındaki Herbe Duveyr bölgesine ve Baalbek bölgesindeki Şemstar beldesinin çevresine de hava saldırısı düzenledi.
İsrail’e ait bir insansız hava aracı (İHA), Fevka beldesinin kuzey kesimlerinde yer alan Ali et-Tahir bölgesine bir saldırı gerçekleştirdi. Ayrıca, Şarkiye ve Kusriye es-Sayyad beldeleri arasındaki yolu güdümlü bir füzeyle hedef aldı; saldırı sonucu yolda büyük bir çukur oluştu.
Mercayun’da bir İsrail İHA’sı, halkın zeytin hasadıyla meşgul olduğu sırada Blida beldesine saldırı düzenledi. Bir diğer İHA da Bint Cubeyl bölgesindeki Deyr Antar beldesine saldırı gerçekleştirdi.
Saldırılarda bir kişi hayatını kaybetti
Öte yandan, Lübnan Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, İsrail ordusunun saldırılarında bir kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin yaralandığı kaydedildi.
Bakanlık, saldırılarda 5 kişinin Nebatiye’de, 1 kişinin ise Sayda kentindeki saldırılarda yaralandığını aktardı.
Lübnan Cumhurbaşkanlığı saldırıları kınadı
Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, İsrail’in Lübnan’ın çeşitli bölgelerine yönelik saldırılarını kınayarak, bu saldırıların üretim altyapısını yok etmeyi, ekonomik toparlanmayı engellemeyi ve ulusal istikrarı hedef almayı amaçlayan sistemli bir politika olduğunu kaydetti.
Avn, İsrail’in 1701 sayılı BM kararı ile Lübnan ve İsrail arasında yapılan ateşkesi ciddi şekilde ihlal ettiğini belirtti.
İsrail ordusu ise yaptığı açıklamada, Hizbullah ve Lübnanlı çevre örgütü Sınır Tanımayan Yeşiller’i (GWB) hedef aldığını öne sürdü.
İsrail saldırılarında yerle bir olan Lübnan’ın güneyinde, Hizbullah’ın yeniden inşa amacıyla çimento üretmek için kullandığı bir taş ocağının da hedef alınan noktalar arasında olduğu kaydedildi.
Hedef alınan GWB’ye ait tesislerin de yeniden inşa için kullanılan tesisler olduğu belirtildi.
İsrail ordusu ayrıca, “Bekaa Vadisi’nde (doğu) ve Lübnan’ın güneyinde silah depolamak için kullanılan Hizbullah’a ait yeraltı terör tesislerine baskın düzenlediğini” iddia etti.
Ne olmuştu?
İsrail, Ekim 2023’te Lübnan’a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024’te bu saldırı geniş çaplı bir savaşa dönüşmüştü. Söz konusu savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmış ve 19 kişi tutuklanmıştı.
Kasım 2024’te Hizbullah ile İsrail arasında sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen, İsrail’in anlaşmayı 4 bin 500’den fazla kez ihlal ettiği ve bu ihlaller sonucunda yüzlerce sivilin öldüğü ve yaralandığı bildirildi.
İsrail, ayrıca son savaşta ele geçirdiği beş Lübnan tepesini hâlen işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.
