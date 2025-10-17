İsrail savaş uçakları Lübnan’a 10’dan fazla hava saldırısı düzenledi

İsrail savaş uçakları, Nebatiye’deki Rumin ile Humin beldeleri arasındaki bir bölgenin yanı sıra, Sayda’daki Benaful beldesine iki, Sarafand ile Beysariye beldeleri arasındaki Herbe Duveyr bölgesine ve Baalbek bölgesindeki Şemstar beldesinin çevresine de hava saldırısı düzenledi.

İsrail’e ait bir insansız hava aracı (İHA), Fevka beldesinin kuzey kesimlerinde yer alan Ali et-Tahir bölgesine bir saldırı gerçekleştirdi. Ayrıca, Şarkiye ve Kusriye es-Sayyad beldeleri arasındaki yolu güdümlü bir füzeyle hedef aldı; saldırı sonucu yolda büyük bir çukur oluştu.

Mercayun’da bir İsrail İHA’sı, halkın zeytin hasadıyla meşgul olduğu sırada Blida beldesine saldırı düzenledi. Bir diğer İHA da Bint Cubeyl bölgesindeki Deyr Antar beldesine saldırı gerçekleştirdi.