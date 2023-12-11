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DÜNYA
Yayın Tarihi: 11 Aralık 2023 14:15
 ~ Son Güncelleme: 11 Aralık 2023 14:39
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İsrail savaş uçakları bir kez daha Suriye’yi vurdu

İsrail, işgal altındaki Golan Tepeleri yönünden Suriye’nin başkenti Şam yakınlarına hava saldırısı düzenledi. Saldırıda dört Hizbullah üyesinin öldüğü öne sürüldü.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/12/11/israil-savas-ucaklari-bir-kez-daha-suriyeyi-vurdu.jpg
Fotoğraf: Anadolu Ajansı (Arşiv)

Suriye’nin resmi haber ajansı SANA, İsrail savaş uçaklarının dün (10 Aralık) başkent Şam yakınlarındaki bazı noktalara hava saldırıları düzenlediğini bildirdi.

Suriye Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, İsrail saldırılarının, gece 23.05 sularında işgal altındaki Golan Tepeleri yönünden gerçekleştiği, Suriye hava savunmasının füzelere karşılık verdiği ve çoğunu düşürdüğü belirtildi.

Haberde ayrıca, saldırının bazı maddi kayıplara yol açtığı kaydedildi.

Gözlemevi: Saldırıda dört Hizbullah üyesi öldü

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), İsrail saldırılarında Şam kırsalındaki Hizbullah üyelerinin hedef alındığını öne sürdü.

Gözlemevi’nin haberine göre, Seyyide Zeynep bölgesindeki çiftlikler, Nacha yakınlarındaki bir askeri nokta ve hava savunma radarının hedef alındığı saldırıda dört Hizbullah üyesi öldü.

2023 yılında İsrail’in Suriye’deki çeşitli hedeflere düzenlediği 63 kara-hava saldırısı belgelediklerini belirten Gözlemevi, bu saldırılarda 114 askeri unsurun öldürüldüğünü ve 130 kişinin de yaralandığı açıkladı.  

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Hizbullah, konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı ancak bugün iki savaşçısının ölüm ilanını yayımladı.

Ali Lütfi Farran ve Abbas Hasan Arzuni adlı savaşçıların nerede ve nasıl öldüklerini belirtmeyen Hizbullah, bu kişilerin “Kudüs yolunda şehit düştüklerini” açıkladı.

Ne olmuştu?

Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları öncülüğündeki Filistinli direniş gruplarının 7 Ekim’de başlattığı ‘Aksa Tufanı’ operasyonunun dördüncü gününde (10 Ekim) İsrail ile Suriye arasında karşılıklı top atışları yaşanmıştı.

12 Ekim’de Şam ve Halep havalimanlarını vuran İsrail, o tarihten bu yana söz konusu havalimanlarının yanı sıra başkent Şam yakınlarındaki İran ve Hizbullah güçlerini hedef almayı sürdürüyor.

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(VC)

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