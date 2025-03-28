İsrail savaş uçakları Beyrut’u bombaladı

İsrail savaş uçakları, Lübnan’ın başkenti Beyrut’un güneyindeki El-Hades Mahallesi’ne hava saldırısı düzenledi.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, saldırıda, Beyrut’un güneyindeki bir bina iki füzeyle hedef alındı. Beyrut’un birçok bölgesinde duyulan saldırıya maruz kalan binadan dumanların yükseldiği görüldü.

Saldırı sonucu El-Hades Mahallesi’ndeki bina yerle bir oldu.

İsrail savaş uçaklarının gerçekleştirdiği saldırılar, 27 Kasım 2024’te yürürlüğe giren ateşkesten sonra Beyrut’a düzenlenen ilk bombardıman oldu.

İsrail ordusundan açıklama

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından yaptığı açıklamada, El-Hades Mahallesi’ne düzenledikleri saldırıyla hedef alınan binada Hizbullah’ın insansız hava araçlarını sakladığını öne sürdü.

Bu sabah, Lübnan’dan İsrail’in kuzeyindeki Yukarı Celile bölgesine 2 roket atıldığı iddiasını tekrarlayan Adraee, bunun iki ülke arasındaki ateşkes anlaşmasının ihlali olduğunu savundu.

Adraee, “Anlaşmanın sürdürülmesi sorumluluğu Lübnan devletine aittir,” ifadesini kullandı.

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İsrail insansız hava araçları (İHA) da savaş uçaklarının bombardımanı öncesinde aynı bölgeyi üç saldırıyla hedef almıştı.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, daha önce yaptığı açıklamada, Beyrut’un güneyindeki Hades Mahallesi’ni hedef alacaklarını söyleyerek bölge sakinlerinin bulundukları yerleri “tahliye etmelerini” istemişti.

Bu açıklama sonrası, El-Hades Mahallesi’ndeki binanın yakınlarında bulunan okullar da tahliye edildi. Beyrut’un güneyindeki ani göç dalgası, trafikte de kaosa yol açtı.

İsrail ordusu, kuzeyine roketler fırlatıldığını öne sürerek Lübnan’ın güneyini bir dizi hava saldırısıyla hedef almıştı. Saldırılar sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişinin öldüğü, 3’ü çocuk 8 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

Lübnan ile İsrail arasındaki ateşkes ve ihlaller

Lübnan ile İsrail arasındaki ateşkes anlaşması kapsamında oluşturulan Ateşkesi Denetleme Komitesi’nde, Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) ile Lübnan ve İsrail’in yanı sıra Fransa ile ABD yer alıyor.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024’te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.

Lübnan makamlarının verilerine göre, İsrail ordusunun ateşkesin sağlanmasının ardından düzenlediği saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

Lübnan’a yönelik kara saldırıları sırasında sınır hattındaki beldelere giren İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasındaki geri çekilme maddesine rağmen Hamamis Tepesi, Aziyye Tepesi, Uveyda Tepesi, Balat Dağı ve Lebbune Tepesi olmak üzere 5 noktada varlığını sürdürüyor.

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