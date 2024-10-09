İsrail, Şam’daki İran Büyükelçiliğinin yakınına saldırı düzenledi

İran resmi haber ajansı IRNA, İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'daki İran Büyükelçiliği yakınlarında bir binayı hedef aldığını duyurdu.

IRNA'nın haberinde, dün akşam Şeyh Saad Mahallesi'ndeki bir sivil yerleşim biriminin hedef alındığı, hedef alınan binanın İran'ın Şam Büyükelçiliği yakınlarında olduğu bilgisi verildi.

Suriye rejiminin ajansı SANA'nın haberinde de "Şam semalarında patlama sesleri duyulduğu, hava savunma sistemlerinin düşman hedeflerine karşı koyduğu, ilk belirlemelere göre yaralılar olduğu" belirtildi.

"Ölen ve yaralananlar arasında İran vatandaşı yok"

İran'ın Şam Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in, Şam'ın merkezinde sivil bir binaya düzenlediği füze saldırısında sivilleri hedef aldığı ifade edildi. Saldırıyı kınayan İran Büyükelçiliği, ölü ve yaralılar arasında İran vatandaşı bulunmadığı bilgisini paylaştı.

Pentagon’dan “İran’a misilleme” açıklaması ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, İsrail Savunma Bakanı Gallant’ın ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile bugün Pentagon'da yapacağı görüşmenin ertelendiğini, bunun iki ülke arasında, bölgedeki durum ve İsrail’in İran’a yapacağı misilleme konusundaki görüşmeleri etkilemeyeceğini söyledi. Singh, iki bakanın telefon üzerinden görüşmelere devam edeceğini ifade etti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Gallant’ın ziyaretine karşı çıktığı yönündeki haberler hakkında da “Bunlardan haberim var ancak İsrail’in iç siyasetine girmeyeceğim” dedi. Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, 6 Ekim’de Lloyd Austin'in Gallant'ı 9 Ekim'de ABD Savunma Bakanlığında ağırlayacağı duyurmuştu. Ancak dün İsrail basınında yer alan haberlerde, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun talepleri sonrası Gallant'ın Washington'a yapacağı ziyaretin bilinmeyen bir tarihe ertelendiği belirtildi.

(AS)