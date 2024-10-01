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Yayın Tarihi: 1 Ekim 2024 08:29
 ~ Son Güncelleme: 1 Ekim 2024 09:30
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İsrail, Şam’a hava saldırısı düzenledi

Suriye medyası, İsrail'in saldırısında Suriye Devlet Televizyonu'nda çalışan sunucu Safa Ahmed'in öldüğünü duyurdu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
İsrail, Şam’a hava saldırısı düzenledi
Fotoğraf: AA

Suriye medyası, İsrail'in, başkent Şam'a dün gece saatlerinde hava saldırıları düzenlediğini duyurdu.

Resmi haber ajansı SANA'nın yerel saatle 02.51'de geçtiği haberde, “Hava savunma sistemlerimiz bu gece üçüncü kez düşman hedeflere karşı koyuyor” dendi.

SANA'nın askeri kaynağa dayandırdığı bir diğer haberinde de İsrail'in, başkente, savaş uçakları ve dronlarla saldırı düzenlediği, saldırıda 3 sivilin öldüğü, 9 kişinin yaralandığı ve maddi hasar meydana geldiği ifade edildi.

Suriye medyası, saldırıda Suriye Devlet Televizyonu'nda çalışan sunucu Safa Ahmed'in hayatını kaybettiğini duyurdu.

İsrail saldırıya ilişkin açıklama yapılmadı.

Şam FM'de yer alan haberde de Mezze'deki saldırı sonucu yangın çıktığı kaydedildi.

İsrail'in hedef aldığı belirtilen Mezze bölgesinde İran'ın Şam Büyükelçiliği yer alıyor. İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 İranlı yetkili ölmüştü.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

(AS)

Haber Yeri
İstanbul
Hizbullah-İsrail Savaşı
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