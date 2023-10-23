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DÜNYA
Yayın Tarihi: 23 Ekim 2023 11:48
 ~ Son Güncelleme: 23 Ekim 2023 12:04
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İsrail, Şam ve Halep havalimanlarını yine vurdu

Suriye Savunma Bakanlığı, İsrail’in hava saldırıları sonucu Şam ve Halep havalimanlarının hizmet dışı kaldığını açıkladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/23/israilden-suriyeye-bir-haftada-ucuncu-saldiri.jpg
*Şam Uluslararası Havalimanı (Fotoğraf: Vikipedi)

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 17. gününde (23 Ekim) devam ederken, Filistinli gruplara ‘tam destek’ veren Suriye ve Hizbullah ile İsrail arasındaki gerilim de tırmanıyor.

Suriye’nin resmi haber ajansı SANA’nın haberine göre, Suriye Savunma Bakanlığı, dün (22 Ekim) saat 05.25 sularında Şam ve Halep havalimanlarına İsrail tarafından hava saldırıları düzenlendiğini açıkladı.

Bakanlık, İsrail saldırılarının Lazkiye’nin batısı/Akdeniz ve işgal altındaki Golan yönlerinden eşzamanlı olarak gerçekleştiğini kaydetti.

Şam Uluslararası Havalimanı’nda bir işçinin hayatını kaybettiğini, bir işçinin de yaralandığını belirten Suriye Savunma Bakanlığı, her iki havalimanın iniş pistlerinin hasar gördüğünü ve hizmet dışı kaldığını belirtti.

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11 günde üçüncü saldırı

İsrail, 12 ve 14 Ekim tarihlerinde de Şam ve Halep havalimanlarını hedef alan hava saldırıları düzenlemişti.

Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları öncülüğündeki Filistinli direniş gruplarının 7 Ekim’de başlattığı ‘Aksa Tufanı’ operasyonunun dördüncü gününde (10 Ekim) ise İsrail ile Suriye arasında karşılıklı top atışları yaşanmıştı.

İşgal altındaki Golan Tepeleri’nde bulunan İsrail yerleşim birimi Ramat Magshimim’e sınırın Suriye tarafından yapılan top atışları yapılmış, İsrail ordusu da Suriye’ye topçu bombardımanı ve havan ateşiyle karşılık verildiğini açıklamıştı. 

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(VC)

Filistin-İsrail Savaşı Suriye Halep Havalimanı israil ordusu
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