İsrail, Şam'da İran diplomatik misyonunu vurdu: 2'si general, 7 yetkili öldü

Gazze’ye yönelik saldırılarını sürdüren İsrail, dün de (1 Nisan) Suriye’nin başkenti Şam’daki İran diplomatik misyonunu vurdu.

Suriye’nin resmi haber ajansı SANA’ya göre, İsrail savaş uçakları, işgal altındaki Golan Tepeleri yönünden Şam’da diplomatik misyonların bulunduğu Mezze bölgesindeki binayı hedef aldı.

Haberde, Suriye hava savunma sistemlerinin bazı İsrail füzelerini havada karşıladığı ancak yine de İran Büyükelçiliği’ne ait binanın vurulduğu belirtildi.

İran’ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı, İran’ın Şam Büyükelçiliği yerleşkesindeki bir binaya yönelik hava saldırısında aralarında üst düzey generallerin de bulunduğu 7 İranlı yetkilinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

2 İranlı general öldü

İran Devrim Muhafızları Ordusu da İsrail saldırısına ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, İran’ın Şam Büyükelçiliği yerleşkesindeki bir binaya İsrail tarafından füze saldırısı düzenlediği belirtilerek, saldırıda Kudüs Gücü’nün üst düzey komutanlarından Tuğgeneral Muhammed Rıza Zahidi ve Tuğgeneral Muhammed Hadi Hac Rahimi ile 5 yetkilinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Saldırıda hayatını kaybeden diğer isimlerin ise Hüseyin Emanullahi, Mehdi Celaleti, Muhsin Sadakat, Ali Aga Babayi ve Ali Salihi Ruzbehani olduğu açıklandı.

Muhammed Rıza Zahidi kimdir?

“Hızlı ve doğrudan ve güçlü bir karşılık verilecek”

İran’ın Şam Büyükelçisi Hüseyin Ekberi, İran’ın Şam Büyükelçiliği yerleşkesindeki binanın, İsrail'e ait F-35 savaş uçaklarından fırlatılan 6 füzeyle hedef alındığını açıkladı.

Ekberi, İsrail’in saldırısına “hızlı, doğrudan ve güçlü” şekilde karşılık vereceklerini söyledi.

İsrail, Hamas öncülüğündeki Filistinli gruplara ‘tam destek’ veren İran, Suriye ve Hizbullah güçlerini 8 Ekim'den bu yana hedef alıyor.

(VC)